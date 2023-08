TikTok es una red social que satisface todos los gustos. En esta oportunidad, dicho espacio virtual ha hecho viral una sorprendente declaración de quien sería un profesor mexicano. Lo contado por el docente ha provocado todo tipo de reacciones entre los cibernautas, quienes han quedado asombrados con el respeto y admiración que le tiene a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

TikTok Viral: profesor mexicano considera examen de la UNI como uno de los más difíciles en Latinoamérica

El supuesto profesor narró admirado cómo es que sus mismos estudiantes le exigieron que le dé solución a problemas matemáticos de la UNI, pues los que venía haciendo eran denominados muy fáciles y ya no representaban ninguna exigencia intelectual. Ellos deseaban ponerse a prueba con exámenes más difíciles.

“Me pongo a ver los ejercicios de la UNI y me topé con un nivel completamente distinto. Eso hizo que empezara a ver más allá de mi nariz. Ya no era solamente mi escuelita y mi país, sino que me di cuenta que había afuera también”, comentó el profesor, quien además señaló que el examen de admisión de dicha casa de estudios es el más difícil del continente y que en Perú deben sentir orgullosos por lidiar con ese tipo de pruebas académicas.

Asimismo, el docente hizo hincapié que él mismo aprendió nuevos métodos al ver los exámenes de la UNI: “Con un libro peruano que leí aprendí métodos. Habían otros métodos que ni conocía. He aprendido mucho de los peruanos, mis respetos en matemáticas. Tienen libros que sí tienen bastante nivel”.

Tal como suele suceder con este tipo de material que llevan confesiones inesperadas, este video se ha vuelto viral y ya acumula una gran cantidad comentarios y visitas. “Para ingresar a la UNI en Perú son 3 días de exámenes de admisión”, indicó uno de los usuarios de TikTok.

“No en vano el Perú quedó primer lugar en la Olimpiada Iberoamericana de matemáticas 2022″, comentó orgulloso otro cibernauta. Sin duda, es un video que ha provocado la admiración de los peruanos. No todos los días hay motivos para sentirnos admirados y orgullosos por un caso relacionado a nuestro nivel educativo, tan criticado en los últimos años.

TikTok: ¿por qué es tan popular?

TikTok tiene como mayor atractivo la posibilidad de observar videos de corta duración relacionados a música, películas, memes y bromas. Aunque claro, también es posible encontrar contenido referente a política, ciencia o religión.

Varios de estos videos se vuelven tan famosos que otros usuarios buscan imitarlos. Una de las funciones interesantes de TikTok es que todo el material visto y publicado se puede compartir en otras redes sociales como Facebook o Instagram.

En el presente son varios los famosos e influencers que suben constantemente contenido a TikTok. Es más, priorizan esta red social antes que otras que pueden parecer de mayor relevancia.

TikTok: cómo utilizar

Primero debes descargar la app y crearte un usuario. Luego deberás registrarte usando tu cuenta de Facebook, Twitter o Gmail.

Una vez dentro podrás ver varios videos que han subido diferentes usuarios. Para poder pasar de un material a otro, solo desliza la pantalla hacia la derecha.

Luis Miguel cuestionado por concierto en Argentina