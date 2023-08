“A Presión” se ha convertido en el programa deportivo más visto en las redes sociales teniendo como protagonista y líder del proyecto al popular Mr Peet. Tras su reciente y viralizada participación en “El Gran Chef: Famosos”, formato culinario donde fue finalista, la figura mediática de Peter Arévalo ha ganado mayor cantidad de adeptos, y por ese motivo algunos llegan a relacionarlo con “La Casa de Magaly” y un eventual ingreso a esta edición luego de 12 años. Te contamos qué dijo ante la consulta de un seguidor, y según él cómo sería la convivencia con su presencia en la residencia que activó recientemente Magaly Medina.

¿ACEPTARÍA MR PEET INTEGRAR “LA CASA DE MAGALY”?

La participación de Peter Arévalo, apodado como Mr Peet desde la época en la que trabajaba siendo locutor en off en “Esto Es Guerra”, dentro de la industria del periodismo acrecentó su fama a partir de la emisión de su propio programa digital deportivo, y luego gracias a integrar el exitoso formato culinario llamado “El Gran Chef: Famosos”.

Como parte de la rueda de preguntas que suele recibir y leer en “A Presión” vía YouTube, un seguidor del espacio le hizo una pregunta concreta y directa en relación al reality de convivencia que trajo de retorno Magaly Medina.

“Pelao irías a la Casa de Mascaly?”, fue la interrogante que obtuvo la respuesta inmediata de Mr Peet con un “No, que va ser, no muchachos no, no iría”, y sustentándola además con una conjetura dirigida a su público en general.

El finalista de la segunda temporada de “El Gran Chef: Famosos”, mostró convencimiento al afirmar que no aceptaría una eventual invitación por parte de Magaly Medina porque “¿Ustedes se imaginan lo que sería “La Casa de Magaly” con mi presencia?”.

Tras expresar esta serie de comentarios entorno a la consulta del seguidor acerca del programa de telerrealidad que se emitió por última vez en ATV en el 2012, el propio Peter Arévalo contó, según su apreciación, cómo sería y qué pasaría en la residencia si él la habitara.

¿QUÉ PASARÍA EN “LA CASA DE MAGALY” SI MR PEET FUERA UNO DE LOS 11 HABITANTES?

Para algunos y luego de lo demostrado en los retos gastronómicos emitidos por Latina, Mr Peet encajaría perfectamente dentro de la estructura de reality que propone Magaly con su afamada casa.

Sin embargo, el narrador deportivo no estaría interesado en formar parte de esta convivencia en particular debido a que “todos se querrán meter a mi cuarto si estuviera en “La Casa de Magaly””, dando a entender que se sentiría incómodo ante la cantidad de cámaras que lo vigilarían mañana, tarde y noche.

“¿Tú crees que, estando yo, se van a meter al cuarto de Carlos Cacho, de Patricio Suárez-Vértiz o al cuarto de ‘Chibolín’ antes que al cuarto de Mr. Peet?”, exclamó en “A Presión” del viernes 18 de agosto considerando que sería el centro de atención del reality de convivencia, y por ese motivo no participaría.

Cabe recordar y resaltar, que “La Casa de Magaly” 2023 inició el 15 de agosto por la señal de ATV, y dentro del listado de participantes que permanecen en competencia se encuentran las figuras públicas que mencionó Peter Arévalo.

¿A QUIÉNES HUBIESE ACOMPAÑADO MR PEET SI LO INVITABAN Y ACEPTABA ESTAR EN “LA CASA DE MAGALY” 2023?

Once extrovertidos, polémicos e irreverentes personajes de la farándula peruana ya ponen de vuelta y media a la afamada “Casa de Magaly” que vuelve a ATV luego de 12 años.

El martes 15/08 inició el reality de convivencia y telerrealidad protagonizado por Carlos Cacho, Patricio Suárez-Vértiz, Andrés Hurtado, y además los siguientes personajes famosos de diversos rubros como la música, estilismo, y el modelaje a los que hubiese acompañado Mr Peet si recibía y aceptaba la invitación para estar en la residencia promovida por Magaly Medina:

- La Uchulú

- Samahara Lobatón

- Fiorella Retiz

- Gabriela Serpa

- Alfredo Benavides

- Shirley Cherres

- Vanessa López

- Renzo Spraggon

Gracias a la vigilancia permanente de más de 60 cámaras, el televidente no se perderá ningún detalle de lo que hagan y digan estos 11 famosos de ‘Chollywood’ a través de la emisión en las plataformas digitales del programa como YouTube y de “Magaly TV La Firme” también, a partir de las 9.45 de la noche.