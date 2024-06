Tilsa Lozano fue una de las invitadas de “Ouke”, programa digital conducido por Carlos Orozco junto a Daniel Marquina y Macla Yamada, donde compartió diversos momentos de su carrera artística como modelo y en la televisión nacional. Además de revelar información sorprendente sobre su vida, la exmodelo también soltó comentarios que se volvieron tendencia en redes sociales. Por ejemplo, la pareja de Jackson Mora se refirió a la icónica frase de Shakira, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, señalando que su concepto ya lo había enseñado hace muchos años atrás.

¿QUÉ DIJO TILSA LOZANO SOBRE LA ICÓNICA FRASE DE SHAKIRA?

La idea de la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la cual se hizo popular con el tema colaborativo entre Shakira y Bizarrap, ya se había popularizado hace más de 10 años, según Tilsa Lozano. “Cuando escuché a Shakira decir ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’... Señora, eso lo enseñé yo hace más de 10 años. Eso de que ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’ ya estaba”, aseguraba entre risas la ex modelo peruana.

En esta línea, comentó que si ella tuviera la voz de Shakira o Karol G, o si usara autotune, los conceptos de populares temas suyos como “Envidiosa” y “Soy soltera” probablemente hubieran popularizado su nombre de manera internacional. “No tengo la voz de Shakira ni de Karol G, eso no está en tela de juicio. El mensaje sí”, sostuvo de manera pícara.

El clip de esta parte de su entrevista fue publicado en la cuenta oficial de Roro Networks y actualmente ya supera las 540 mil reproducciones en la plataforma de TikTok.

¿TILSA LOZANO CONFESÓ HABER TENIDO UN ROMANCE CON EL ACTOR ADAM SANDLER?

Mientras dialogaba con Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, Tilsa Lozano se encontró en una situación inesperada cuando le mostraron una fotografía suya junto al renombrado actor Adam Sandler. Acto seguido, la influencer respondió con una risa nerviosa y afirmó de manera jocosa: “Él y yo tuvimos un romance”. Sin embargo, rápidamente aclaró la verdadera historia detrás de la imagen.

Según Lozano, la foto fue tomada durante un encuentro casual en un restaurante, donde coincidieron con Sandler y el también actor de comedia Rob Schneider. La modelo peruana explicó que tanto ella como su amiga Maricris Rubio se acercaron a la mesa donde estaban los actores para pedirles una foto, quienes aceptaron tranquilamente.

Por otro lado, la actual empresaria compartió anécdotas reveladoras de su experiencia en Estados Unidos junto a su amiga Maricris Rubio, destacando que una buena apariencia física puede facilitar el acceso a eventos exclusivos.

“Si eres bonita entras a todos lados”, comentó Tilsa, quien aseguró asistir a distintos eventos, y en uno de ellos incluso logró toparse con Vin Diesel.

¿CÓMO SORPRENDIÓ MACLA YAMADA A TILSA LOZANO?

Antes de finalizar la entrevista en “Ouke”, la actriz Macla Yamada, quien se volvió viral en redes sociales por su excelente imitación de Tilsa Lozano, decidió sorprender a su invitada interpretando una de sus canciones más populares como es “Soy Soltera”.

Además, la mejor amiga de Milett Figueroa se puso a parodiar algunas frases icónicas de la conductora de televisión como “Apechuga nomás que te queda” y “Envidiosa”, desatando las risas de la empresaria y la de sus compañeros que calificaron el momento como “sorprendente”.

La imitación de Macla ha generado que el vídeo tenga más de un millón y medio de reproducciones en TikTok, más de cien mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios reaccionando a este anecdótico momento. “La voz de Macla se parece más a Tilsa que la propia Tilsa”, “A Macla le sale la voz de Tilsa cuando era más joven”, “A Macla le sale más lindo”, “Las canciones de Tilsa nunca pasaran de moda”, fueron lo que escribieron algunos usuarios en el internet.