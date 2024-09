Tiempo atrás, la exmodelo Olinda Castañeda sorprendió el mundo de la faránfula al cambiar drásticamente su vida para dedicar su tiempo a abrazar la fe cristiana. Desde entonces, se le vio participando en seminarios religiosos y predicando la palabra de Dios en las calles.

Este hecho fue consultado a Tilsa Lozano, quien mantiene una fuerte rivalidad de años con Castañeda. Si bien al principio la ‘Vengadora’ intentó evadir el tema, al final emitió una opinión al respecto. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO TILSA LOZANO SOBRE LA NUEVA VIDA CRISTIAN DE OLINDA CASTAÑEDA?

Ante la nueva faceta religiosa de su archienemiga, Tilsa Lozano comentó que, si bien respeta las creencias de cada persona, considera que es importante diferenciar entre la fe y el fanatismo. “Todo bien con Dios, yo creo en Dios, pero hay cosas que me parecen un fanatismo perturbador. Todos podemos creer en Dios de formas diferentes”, comentó la modelo.

En este sentido, señaló que la bondad y el respeto hacia los demás son los pilares fundamentales de una buena persona, más allá de cualquier creencia religiosa. “Lo importante es que seas una buena persona. No porque me dé latigazos o ayune voy a ser mejor persona”, sostuvo la exchica reality.

¿CÓMO FUE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN DE OLINDA CASTAÑEDA EN LAS CALLES PREDICANDO EL EVANGELIO?

A través de varios vídeos en TikTok, se dio a conocer que Olinda Castañeda fue vista predicando el evangelio en Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores, con un parlante y micrófono. Algunos transeúntes que pasaban por su lugar no dudaron en detenerse para escuchar su mensaje y tomarle fotografías o grabarle en vídeo. Según se pudo escucharla, la exmodelo peruana compartió un emotivo testimonio sobre su vida antes de entregarse el cristianismo, revelando que antes se sentía insuficiente, pero que luego Jesucristo le entregó la paz que le faltaba.

“Jesús vino a darme paz en abundancia. Esa paz que supera todo entendimiento, que me liberó de la ansiedad, la depresión y el dolor en mi corazón. Cristo vino a sanar, curar y liberar a los cautivos. Ha venido a ayudar a los quebrantados de corazón, y yo fui una de ellos. Puedo testificar y afirmar que Cristo transforma y sana. Cristo salva, es el único camino de la verdad y la vida”, expresó la exchica reality.

¿CUÁL FUE EL POLÉMICO MENSAJE QUE COMPARTIÓ OLINDA CASTAÑEDA SOBRE LA ROPA UNISEX Y DIOS?

A inicios de agosto del presente año, Olinda Castañeda generaó una polémica en redes sociales tras publicar un video en el que menciona que al usar ropa unisex se pierde contacto con Dios. Según indicó, tanto los hombres como las mujeres no deben user ese tipo de vestimenta.

“En oración estuve hablando con mi padre y le dije que me muestre, que me explique, que me diga si es correcta la manera en como estoy interpretando las cosas, si realmente existe la ropa para mujer, la ropa para hombre”, expresó la exmodelo en el video que subió a su cuenta de TikTok.

En esa misma línea, la exmodelo asegura que Dios le contestó y le confirmó que el problema radica en la vestimenta unisex.

“Yo tuve un sueño en el que Dios me habla de algo que no me había dado cuenta, me confirma que hay ropa hecha para mujer y ropa hecha para hombre, pero Dios se fija más en este punto, que existe ropa unisex, que uno al usar este tipo de vestimenta pierde comunicación con Dios”, mencionó.