Tío Lenguado inaugura su primer restaurante en Piura y se emociona hasta las lágrimas: qué dijo el youtuber de 64 años

Carlos Guerra o más conocido como “Tío Lenguado” es el nombre del youtuber que se volvió viral en la pandemia debido a sus ingeniosas recetas hechas a base de frutos marinos. Acompañado de su hijo, Lorenzo Guerra, tomaron la decisión de crear contenido en la cuarentena sobre lo que cocinaban todos los días. No obstante, su carisma y creatividad lograron que sus videos obtengan millones de vistas en las redes sociales. Y es que, hace unos días pudo abrir su primer restaurante llamado “Tío Lenguado Ceviches”, ubicado en Bello Horizonte, Piura.

¿QUÉ DIJO EL “TÍO LENGUADO” TRAS INAUGURAR SU PRIMER RESTAURANTE?

El “Tío Lenguado” acaba de abrir su primer restaurante llamado “Tío Lenguado Ceviches” situado en el parque Bello Horizonte, Piura. La inauguración se llevó a cabo el 9 de junio y mediante un video mostró cómo la vivió con sus clientes. El empresario rompió en llanto por conseguir su sueño a los 64 años.

Asimismo, el concepto del restaurante será de “cocina abierta”, por lo que los comensales tendrán la posibilidad de ver cómo se prepara la comida en vivo. Además, el youtuber manifestó que le gustaría poder interactuar con sus clientes y grabar videos con ellos con el objetivo de entretenerlos y hacerlos sentir como en casa.

Finalmente, el peruano reveló que este proceso no fue nada fácil, ya que constantemente lo tenía preocupado por varios meses. “Estoy emocionado. Es increíble el cariño de la gente. Es increíble lo que está pasando. Gracias a la gente de Piura, gracias, seguidores, de verdad que estoy emocionado. Cuando me pidan una foto, un video, nunca diré que no”, sostuvo.

¿QUIÉNES ASISTIERON A LA INAUGURACIÓN DEL RESTAURANTE DEL “TÍO LENGUADO”?

Una adulta mayor llegó a Piura con el único fin de estar en la inauguración del restaurante del ‘Tío Lenguado’. La mujer estuvo contenta de conocer a Carlos Guerra y reveló que ha visto todos los videos del creador de contenido. Otros se animaron a gritar en conjunto la popular frase del influencer: “Si no me muero, me vuelvo loco”.

Además, los usuarios felicitaron al influencer por realizar junto a su familia un emprendimiento peruano y le desearon muchos éxitos. “Su humildad hace que todos lo quieran conocer, muchas felicidades y buenas vibras, nunca es tarde para emprender sus sueños”, “Qué rica vibra”, “Felicidades, nunca es tarde, pronto viajaré desde Chile”, “Felicitaciones’ Tío Lenguado’, se lo merece”, fueron unos de los comntarios de los seguidores en YouTube.