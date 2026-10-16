Tisha es una perrita que fue encontrada en la antigua Panamericana Sur, luego de ser atropellada por un mototaxi. Quedó con heridas y, lo peor de todo, es que estuvo abandonada a su suerte sin ningún tipo de asistencia.

El equipo de Incondicional Rescate Animal, agrupación que se dedica a rescatar animales en situación de abandono, fue en su ayuda, la puso a buen recaudo y la llevó a un centro veterinario.

Tenía el pelaje muy largo y lleno de motas, y su cuerpo estaba infestado de pulgas y garrapatas. Producto del atropello que sufrió, tenía el fémur fracturado y para recuperar la movilidad requería con urgencia una cirugía.

Luego de realizarle los exámenes prequirúrgicos y la evaluación veterinaria, un traumatólogo la intervino para fijar el hueso lesionado. Los costos de la operación y las atenciones médicas fueron asumidos por Incondicional tras solicitar un préstamo.

La perrita, de aproximadamente seis años, estuvo internada por espacio de tres semanas bajo atención especializada. Luego se le retiraron los clavos y, por fortuna, su evolución fue positiva: recuperó la movilidad y logró caminar sin inconvenientes. En las semanas siguientes completó sus vacunas y fue esterilizada, y actualmente está lista para ser adoptada por una familia que desee darle amor y cariño, pero, sobre todo, una nueva oportunidad de vida.

Aún se necesita apoyo

La agrupación Incondicional no cuenta con apoyo económico estatal y solventa sus rescates con donaciones, actividades y, muchas veces, gracias a préstamos que sus miembros asumen para no dejar desamparados a los animales que necesitan ayuda. Si bien Tisha ya se recuperó gracias a muchas personas que decidieron colaborar, el grupo todavía mantiene una deuda veterinaria y debe devolver el dinero que pidió para cubrir la cirugía.

Si deseas colaborar con el pago de las deudas veterinarias que dejó la recuperación y tratamiento de Tisha, puedes realizar una transferencia por Yape al número: 991 327 869.

Otros animalitos también quieren un hogar

Así como Tisha, otros perros y gatos rescatados por Incondicional están listos para ser adoptados. Ellos se encuentran sanos y solo quieren recibir amor y cuidados. “Hemos trabajado para darles una nueva oportunidad, pero ahora necesitan algo que no podemos darles por siempre: una familia propia que los ame, los cuide y los considere parte de su hogar”, indicó Madeleine Trujillo, fundadora de la agrupación.

Estos perritos están sanos y listos para ser adoptados por una familia que les brinde amor y calor de hogar | Foto: Incondicional

Estos perritos ya están listos para ser adoptados por una familia de buen corazón | Foto: Incondicional

Si estás interesado en adoptar a uno de los animalitos rescatados por Incondicional, puedes comunicarte por WhatsApp al número 984 067 689, o escribir por DM al Instagram @incondicional.pe.

También puedes compartir esta publicación para que llegue a más personas, y así Tisha y los otros animales rescatados puedan tener la chance de ser acogidos en un nuevo hogar.

Gatitos listos para ser adoptados por una nueva familia | Foto; Incondicional

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