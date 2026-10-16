Tisha, de ser atropellada por un mototaxi a estar lista para ser adoptada por una familia que desee incluirla como parte de su hogar | Foto: Incondicional
Tisha, de ser atropellada por un mototaxi a estar lista para ser adoptada por una familia que desee incluirla como parte de su hogar | Foto: Incondicional
Por Ernesto Cegarra

Tisha es una perrita que fue encontrada en la antigua Panamericana Sur, luego de ser atropellada por un mototaxi. Quedó con heridas y, lo peor de todo, es que estuvo abandonada a su suerte sin ningún tipo de asistencia.