Este 28 de julio vuelve a vestir al Perú con los colores de su historia. En esta fecha, el país recuerda la proclamación de su Independencia, pronunciada por el libertador José de San Martín en 1821, un acontecimiento que marcó el nacimiento de la República. Desde las primeras horas del día, plazas y calles son escenario de ceremonias que evocan aquel momento decisivo. La jornada reúne a miles de ciudadanos en un ambiente de fervor patriótico y orgullo nacional. Así se inicia la celebración más representativa de las Fiestas Patrias. Entre los actos centrales destaca la tradicional Misa y Te Deum, celebrada en la Catedral de Lima, donde se congregan las principales autoridades del Estado. La ceremonia religiosa se convierte en un espacio de reflexión y gratitud por el destino de la nación, sin embargo, muy pocos peruanos conocen su significado a pesar que todos los años son iguales por ser el inicio de la actividad patriótica.

¿Qué significado tiene el Tedeum que cada año por fiestas patrias se celebra y da inicio a las actividades patrióticas?

Cada 28 de julio, la Catedral de Lima se convierte en el escenario de una de las ceremonias más solemnes de las Fiestas Patrias: el tradicional Te Deum. Este acto litúrgico, incluido en el programa oficial por la Independencia del Perú, reúne a las principales autoridades del Estado para expresar gratitud por la libertad alcanzada y los avances del país. En un ambiente de recogimiento, también se elevan plegarias por el bienestar de la nación. La celebración mantiene una tradición que perdura desde los primeros años de la República. El nombre de esta ceremonia proviene de la expresión latina Te Deum laudamus, cuya traducción es “A ti, Dios, te alabamos”, frase con la que inicia un antiguo himno de la tradición cristiana. A lo largo de los años, este oficio religioso se ha consolidado como uno de los momentos más representativos de las celebraciones patrias. Su carácter espiritual acompaña los actos cívicos del 28 de julio y simboliza la esperanza de un futuro próspero para el Perú. Cada edición reafirma el vínculo entre la fe, la historia y la identidad nacional.

¿Por qué se celebra el Tedeum según la historia que se convierte una tradición cuando llega las fiestas patrias?

La tradición del Te Deum tiene sus orígenes en 1821, cuando el libertador José de San Martín dispuso la celebración de una misa para conmemorar el fin del dominio español tras la proclamación de la Independencia del Perú. Desde aquel momento, esta ceremonia religiosa pasó a formar parte de los actos inaugurales de las Fiestas Patrias. Con el paso de los años, se consolidó como una de las actividades oficiales más representativas del calendario cívico nacional. Su realización marca el inicio de las celebraciones por un nuevo aniversario patrio y la Catedral de Lima recibe a las principales autoridades del país para participar en este solemne oficio religioso. A la ceremonia asisten el presidente de la República, el titular del Congreso, ministros de Estado y representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También toman parte las máximas autoridades de la Iglesia católica, encabezadas por el arzobispo de Lima. La presencia conjunta de estos representantes simboliza la unión entre las instituciones del Estado en una fecha de profundo significado para la nación.

¿Cuál es la diferencia entre una misa con el Tedeum cuya unión de las instituciones del Estado representa un símbolo de la nación?

Aunque suelen mencionarse de manera conjunta durante las Fiestas Patrias, la misa y el Te Deum corresponden a momentos distintos de la misma celebración religiosa. La misa constituye el rito litúrgico central de la Iglesia católica, mientras que el Te Deum forma parte de ese oficio como una expresión especial de alabanza y gratitud. Esta distinción cobra relevancia en las ceremonias oficiales del 28 de julio. Ambas tradiciones se desarrollan de manera complementaria en la Catedral de Lima. El Te Deum consiste en un antiguo himno solemne que es cantado o recitado en acontecimientos de especial trascendencia para el país. Su interpretación simboliza el agradecimiento a Dios por los logros alcanzados y la esperanza de un futuro de bienestar para la nación. Por ello, ocupa un lugar destacado dentro de la celebración religiosa de las Fiestas Patrias. Cada año, este acto refuerza el carácter histórico y espiritual de la conmemoración de la Independencia del Perú.

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