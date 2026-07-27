Por Redacción EC

Este 28 de julio vuelve a vestir al Perú con los colores de su historia. En esta fecha, el país recuerda la proclamación de su Independencia, pronunciada por el libertador José de San Martín en 1821, un acontecimiento que marcó el nacimiento de la República. Desde las primeras horas del día, plazas y calles son escenario de ceremonias que evocan aquel momento decisivo. La jornada reúne a miles de ciudadanos en un ambiente de fervor patriótico y orgullo nacional. Así se inicia la celebración más representativa de las Fiestas Patrias. Entre los actos centrales destaca la tradicional Misa y Te Deum, celebrada en la Catedral de Lima, donde se congregan las principales autoridades del Estado. La ceremonia religiosa se convierte en un espacio de reflexión y gratitud por el destino de la nación, sin embargo, muy pocos peruanos conocen su significado a pesar que todos los años son iguales por ser el inicio de la actividad patriótica.