El universo de “The Legend of Zelda” atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. Durante una reciente presentación oficial, Nintendo compartió noticias cruciales que confirman el rumbo de la franquicia tanto en la industria de los videojuegos como en la pantalla grande. Entre las novedades más destacadas figuran la fecha exacta de lanzamiento del esperado remake de “Ocarina of Time” y detalles clave sobre la adaptación cinematográfica en live-action.

“Ocarina of Time”: Fecha de estreno y novedades para la nueva consola de Nintendo

El legendario título de Nintendo 64 regresa con una versión completamente renovada desde cero. El remake de “Ocarina of Time” llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre de 2026.

Esta entrega promete mantener el espíritu de la obra original mientras adapta el apartado gráfico y jugable a los estándares actuales:

Nuevo apartado visual: Rediseño gráfico completo que apuesta por un estilo realista estilizado, conservando la ambientación que definió al clásico de 1998.

Rediseño gráfico completo que apuesta por un estilo realista estilizado, conservando la ambientación que definió al clásico de 1998. Mecánicas de juego modernas: Inclusión de salto manual, botón dedicado para esprintar, sistema de cambio rápido de ítems e integración de apuntado por movimiento.

Inclusión de salto manual, botón dedicado para esprintar, sistema de cambio rápido de ítems e integración de apuntado por movimiento. Gestión de aventuras: Se añade el registro de misiones Threads of Time, una interfaz en forma de tapiz para dar seguimiento a la historia.

Se añade el registro de misiones Threads of Time, una interfaz en forma de tapiz para dar seguimiento a la historia. Interacción con la Ocarina: Los jugadores podrán utilizar el micrófono del dispositivo para entonar las canciones del juego, además del lanzamiento de un accesorio físico temático.

Tráiler oficial del remake de “Ocarina of Time”

La película “The Legend of Zelda”: Título oficial y llegada a los cines

En el plano cinematográfico, Shigeru Miyamoto reveló información fundamental sobre la película live-action desarrollada en colaboración con Sony Pictures. La producción se titulará simplemente “The Legend of Zelda”, prescindiendo de subtítulos para centrarse en la esencia principal de la saga.

El largometraje se estrenará en cines a nivel global el 30 de abril de 2027. Según lo indicado por la compañía, el filme buscará conectar distintos elementos narrativos y eras de la franquicia dentro de una misma continuidad cinematográfica.

Teaser de la película de “The Legend of Zelda”

Teaser tráiler de la película de The Legend of Zelda



30 de abril del 2027 pic.twitter.com/CGSOK4AQpJ — NotPalo (@NotPaloIntel) September 8, 2026

Con la confirmación del remake de “Ocarina of Time” para finales de 2026 y la película de “The Legend of Zelda” programada para 2027, la franquicia busca consolidar su presencia entre la comunidad de jugadores y alcanzar a nuevas audiencias a través del cine. En los próximos meses se espera la llegada de nuevos avances enfocados en la jugabilidad de la Switch 2 y las primeras imágenes del reparto oficial de la película.