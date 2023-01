En el contexto actual de una gran manifestación llamada la ‘toma de Lima’, la cual tendrá lugar el jueves 19 de enero del 2023, el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Alfonso Adriánzen declaró que las empresas deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar el bienestar y vida de sus trabajadores.

De esta manera exhortó a miles de empresarios a facilitar el trabajo remoto de sus empleados en las próximas 24 horas: “mañana jueves van a existir algunas manifestaciones y no tenemos la certeza de si van a continuar o no los actos que pudieran desbordar acciones de violencia. Pedimos calma al país, pero pedimos también producción, productividad, empleo, derecho a que la gente trabaje” manifestó el titular del Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, Vicente Romero, ministro del Interior, también hizo un pedido público de calma y tranquilidad a la población sosteniendo que las fuerzas de seguridad se encargaran de mantener a salvo a todos por igual.

Asimismo, agregó: “A los que van a las protestas, mi recomendación va en el sentido de que cumplan la ley, cumplan las medidas de seguridad que se están adoptando. No queremos más muertos, no queremos más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor”.

Romero finalizó pidiendo a la población tener confianza en la Policía y Fuerzas Armadas ante la movilización que tendrá lugar este jueves.

La presidenta Dina Boluarte, juramento a sus nuevos ministros de estado, Vicente Romero Fernández como ministro del Interior, Luis Alfonso Adrianzen Ojeda como ministro de Trabajo y a Nancy Rosalina Tolentino Gamarra como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Palacio de gobierno. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Las marchas actuales se dan en un contexto en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y con pedidos específicos como la renuncia de la mandataria, el planteamiento de una asamblea constituyente y el cierre del congreso.

Las protestas hasta el momento han cobrado la vida de, por lo menos, 47 personas y han causado alrededor de 700 heridos según las cifras recogidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, el descontento social y crisis política ha ocasionado la movilización de masas de ciudadanos del interior del país con destino a la ciudad de Lima, donde se realizará la marcha.