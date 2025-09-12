A nivel global incluso, la comida peruana resalta por su sabor, entre otras características puntuales vinculadas al ámbito culinario, siendo hoy “El Mundial de los Desayunos” aquel certamen online creado por Ibai Llanos que viene resaltando ahora las bondades entorno al tradicional pan con chicharrón. En ese sentido, la final contra la arepa de Venezuela viene generando gran expectativa y repercusión a nivel global, y de esa forma ahora sorprende que influencers del propio país llanero estén promocionando el popular sándwich nacional.

INFLUENCERS VENEZOLANAS LLAMAN LA ATENCIÓN POR PROMOCIONAR EL PAN CON CHICHARRÓN QUE DISPUTA LA FINAL DEL “MUNDIAL DE DESAYUNOS” CONTRA LA AREPA

Ya ambos eliminados de la Copa del Mundo 2026 oficialmente, ahora Perú y Venezuela tienen la mira puesta en obtener el título del “Mundial de los Desayunos” creado por el afamado Ibai.

Acumulando más de 20 millones de votos, los internautas y hasta autoridades de dichos países sudamericanos, hacen de este torneo gastronómico un evento sinigual que ha generado gran expectativa incluso a nivel global gracias a los sabores del tradicional pan con chicharrón y la arepa reina pepiada.

En ese sentido, hoy llaman la atención los videos publicados por hasta 2 influencers venezolanas mediante TikTok, la red social de origen chino donde sorprenden promocionando de alguna forma las bondades que ofrece el popular sándwich peruano en vez de hacerlo con su platillo local.

“Soy venezolana y apoyo el pan con chicharrón”, expresa Eudimar Valenzuela mostrando material audiovisual donde durante su recorrido por calles españolas, lleva a cabo una especie de degustación de este popular desayuno nacional, mientras Rossi Torrealba dice que “no lo pienso discutir si me como mi pan con chicharrón”.

Los contenidos mencionados también figuran publicados en sus respectivas cuentas de Instagram, evidenciando así la conexión existente entre Perú y Venezuela, y ese lazo que más allá del “Mundial de los Desayunos”, parece imposible de resquebrarse considerando aspectos culturales, entre otros vinculados a la sociedad misma.

ASÍ PUEDES PARTICIPAR EN “EL MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” DE IBAI Y VOTAR POR EL PAN CON CHICHARRÓN

Llega setiembre 2025, y junto a dicho mes la posibilidad de que Perú pueda coronarse campeón a nivel global por primera vez en su historia, siendo ahora “El Mundial de los Desayunos” el gran evento digital que lo posiciona como gran favorito para vencer a Venezuela.

Tras algunos días de votaciones en línea, finalmente Ibai dio a conocer que oficialmente el pan con chicharrón superó a la marraqueta con palta chilena, mientras la arepa terminó venciendo a las salteñas bolivianas por un marcador más ajustado que el evidenciado en el ‘Clásico del Pacífico’.

Una vez consumada la clasificación de tanto Perú como Venezuela a la gran final del “Mundial de los Desayunos”, las redes del popular streamer español explotaron de comentarios brindando apoyo a los platillos participantes, siendo el lunes 8 de setiembre la fecha a partir de la cual podrás ingresar a las siguientes redes sociales, y establecer tu voto de la siguiente manera:

YouTube

- Ingresa al short puntual publicado en plataforma de Ibai, y dale clic a tu país favorito fijado como comentario con nombre y bandera.

Instagram

- Ingresa a plataforma de Ibai y en publicación sobre la final, igualmente dale clica a tu país favorito fijado como comentario con nombre y bandera.

TikTok

- Ingresa a publicación de Ibai en red social verificada, y cumple con el mismo paso, encontrando los nombres de los finalistas fijados para que puedas darle like.

Cabe recordar tal y como lo destacamos líneas arriba, que el lunes 8 de setiembre arrancaron las votaciones para darle “Me Gusta” a Perú o Venezuela en esta gran final del “Mundial de los Desayunos” que organiza Ibai con gran alcance a nivel global incluso, y según lo confirma el propio streamer español, el campeón pasará a darse a conocer al mediodía del sábado 13.

LOS NÚMEROS Y ALCANCES QUE LE DIERON AL PAN CON CHICHARRÓN EL PASE A LA GRAN FINAL DEL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS”

Octavos de final

- El pan con chicharrón peruano, 2.5 millones de votos / Los chilaquiles mexicanos, 1.2 millones de votos

Cuartos de final

- El pan con chicharrón peruano, 8.1 millones de votos / El bolón de verde, 7.8 millones de votos

Semifinales

- El pan con chicharrón peruano, 9.8 millones de votos / La marraqueta chilena, 7.8 millones de votos