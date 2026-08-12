Este año el INSNSB postuló a este importante concurso en las categorías Servicio de Atención al Ciudadano, Inclusión Social y Sistemas de Gestión Interna | Foto: INSN San Borja
Este año el INSNSB postuló a este importante concurso en las categorías Servicio de Atención al Ciudadano, Inclusión Social y Sistemas de Gestión Interna | Foto: INSN San Borja
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja continúa trabajando e implementando buenas prácticas que refuerzan su compromiso con la salud y el buen trato al paciente a través de su política de una atención humanizada, oportuna y especializada que salva vidas en todas las regiones del país.