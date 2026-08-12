El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja continúa trabajando e implementando buenas prácticas que refuerzan su compromiso con la salud y el buen trato al paciente a través de su política de una atención humanizada, oportuna y especializada que salva vidas en todas las regiones del país.

Es así que tres iniciativas implementadas desde el Instituto fueron certificadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026, premio que otorga cada año Ciudadanos al Día, asociación líder en la promoción y difusión de experiencias exitosas dentro del sector público orientadas a brindar mejores servicios a la ciudadanía.

La directora general del INSNSB, Dra. Zulema Tomas Gonzales, afirmó que este reconocimiento “demuestra la calidad de atención que brinda el instituto, con oportunidad y dignidad, asegurando el bienestar del paciente y su familia, y dando esa esperanza que necesitan aquellos que enfrentan el dolor de una enfermedad”.

Con satisfacción y profundo orgullo, recordó que este nuevo logro se alcanza a unos días de conmemorarse el Día Nacional de la Salud y Buen Trato al Paciente, algo que promueve el Instituto desde sus inicios bajo el lema “Humanizar para sanar”.

Este año el INSNSB postuló a este importante concurso en las categorías Servicio de Atención al Ciudadano, Inclusión Social y Sistemas de Gestión Interna.

Una de las prácticas destacadas se denomina “Corazones que laten, manos que curan: Mejorando el acceso a la atención cardioquirúrgica pediátrica en todas las regiones del Perú”, que ha logrado incrementar el número de referencias aceptadas para el traslado al Instituto de niños que nacen con malformaciones congénitas del corazón a 37% en el 2025, además de reducir la tasa de mortalidad en pacientes post operados. Ello a través del fortalecimiento de la telemedicina mediante la atención por teleconsulta, mejoras en la gestión de trámites y toma de decisiones, y campañas médicas-quirúrgicas en regiones priorizadas, que a la vez ha permitido la capacitación del personal de salud de las regiones.

Estas campañas se dieron con mayor continuidad desde el 2023, realizan más de 1,000 consultas externas y cerca de 80 cirugías a niños en sus zonas de origen; lo que ha significado un ahorro de alrededor de un millón de soles (S/. 958, 528) para los padres de familia.

También resalta la iniciativa “Donar y trasplantar: Un órgano, un legado de vida”, que surgió ante la ausencia de un centro pediátrico que ofrezca trasplantes de alta complejidad, para niños en situación de vulnerabilidad que se realizan gratuitamente con el respaldo del Ministerio de Salud, a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).

Desde el 2017 el INSNSB ha realizado exitosos trasplantes renales y hepáticos, más de 90 niños de regiones como Loreto, Puno, Cajamarca y Ayacucho, además de zonas urbano-marginales de Lima, lo que refleja su impacto en inclusión social reduciendo la falta de equidad en el acceso a servicios de salud especializados.

La tercera buena práctica que ha sido certificada es “Hora Dorada: Oportunidad que salva vidas”, al haber logrado que más del 70% de pacientes con cáncer que ingresan por emergencia por cuadros de fiebre reciban terapia antibiótica en un tiempo menor o igual a 1 hora, lo que permite disminuir el riesgo de mortalidad, sepsis e ingresos a UCI. La implementación de la práctica se inició en agosto del 2024, antes el proceso duraba más de 03 horas desde la atención en triaje hasta la administración de antibiótico (TTA).

La “Hora Dorada” también contribuye a disminuir la angustia de los familiares y que estos pequeños guerreros continúen su tratamiento oncológico sin interrupciones. Entre agosto de 2024 y marzo de 2026, la administración del antibiótico aumentó de 4,35% a 86,33%, la disminución de infecciones de 91,30% a 71,94%, sepsis de 8,70% a 7,91%, mortalidad de 4,35% a 3,60% e ingresos a la UCI de 4,35% a 0,72%.

El INSNSB es un centro pediátrico de referencia nacional que atiende patologías de alta complejidad y desde el año 2015 resalta con más de 50 buenas prácticas reconocidas y premiadas por diversas instituciones externas como Ciudadanos Al Día, Presidencia del Consejo de Ministros, Servir, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, entre otros.

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