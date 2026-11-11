Por Redacción EC

El descanso nocturno cumple una función mucho más importante que aliviar el cansancio acumulado durante el día. Incluso cuando el cuerpo entra en reposo, el cerebro sigue activo y realiza procesos fundamentales para su funcionamiento. Por esta razón, la comunidad científica presta cada vez más atención a la manera en que dormimos y a sus posibles consecuencias sobre la salud cerebral. Dos investigaciones recientes abordaron esta cuestión desde diferentes ángulos. Una de ellas encontró una posible asociación entre los trastornos del sueño y un mayor envejecimiento biológico del cerebro. La otra identificó una alteración genética que ayudaría a comprender por qué ciertos individuos pueden descansar menos horas que el promedio sin presentar las mismas necesidades de sueño que el resto de la población.

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