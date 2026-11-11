El descanso nocturno cumple una función mucho más importante que aliviar el cansancio acumulado durante el día. Incluso cuando el cuerpo entra en reposo, el cerebro sigue activo y realiza procesos fundamentales para su funcionamiento. Por esta razón, la comunidad científica presta cada vez más atención a la manera en que dormimos y a sus posibles consecuencias sobre la salud cerebral. Dos investigaciones recientes abordaron esta cuestión desde diferentes ángulos. Una de ellas encontró una posible asociación entre los trastornos del sueño y un mayor envejecimiento biológico del cerebro. La otra identificó una alteración genética que ayudaría a comprender por qué ciertos individuos pueden descansar menos horas que el promedio sin presentar las mismas necesidades de sueño que el resto de la población.

La mala calidad del descanso podría acelerar el envejecimiento cerebral

Científicos del Instituto Karolinska realizaron un estudio que relaciona los hábitos nocturnos con el envejecimiento del cerebro. Los resultados, publicados en la revista eBioMedicine, se obtuvieron tras evaluar los datos de aproximadamente 27.500 adultos de mediana edad y personas mayores inscritos en el Biobanco del Reino Unido. Los participantes contaban con registros de imágenes cerebrales captadas mediante resonancia magnética.

Para establecer una estimación de la edad biológica cerebral, los investigadores emplearon herramientas de aprendizaje automático. El análisis consideró más de mil características extraídas de las imágenes, con las que pudieron calcular qué tan envejecido parecía el cerebro de cada individuo en comparación con sus años de vida.

Abigail Dove, investigadora del Departamento de Neurobiología, Ciencias de la Atención y Sociedad del Instituto Karolinska, destacó la importancia de estos resultados y señaló: “nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que la falta de sueño puede contribuir al envejecimiento cerebral acelerado y señalan a la inflamación como uno de los mecanismos subyacentes”.

¿Qué sucede con la edad cerebral cuando no se duerme bien?

Los investigadores también observaron que los indicadores de envejecimiento cerebral mostraban diferencias según la calidad del descanso. En concreto, cuanto menos saludable era el patrón de sueño registrado, mayor resultaba la brecha entre la edad biológica estimada del cerebro y la edad real de los participantes.

Dove explicó la magnitud de esta relación con un resultado específico: “La diferencia entre la edad cerebral y la edad cronológica se amplió en aproximadamente seis meses por cada punto de disminución en la puntuación de sueño saludable”, indicó la especialista.

El informe de la institución también plantea varios mecanismos que podrían intervenir en esta asociación. Entre las posibilidades figuran las alteraciones en los sistemas cerebrales encargados de retirar sustancias de desecho, el impacto de la falta de descanso sobre el sistema cardiovascular y la conexión entre los problemas para dormir y una mayor probabilidad de desarrollar demencia.

Una característica genética explicaría por qué algunas personas duermen menos

Además de los efectos del descanso sobre el cerebro, la ciencia busca comprender por qué existen personas que necesitan dormir muchas menos horas que otras. Esta particularidad fue examinada en una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), centrada en el denominado síndrome del durmiente corto.

Quienes presentan esta condición pueden permanecer menos tiempo en la cama y, pese a ello, mantener un funcionamiento cotidiano aparentemente normal. El equipo internacional responsable del trabajo, integrado por científicos de Estados Unidos y China, identificó una variante genética que estaría relacionada con esta necesidad reducida de sueño.

La alteración recibió el nombre de hSIK3-N783Y y está vinculada con la quinasa 3 inducida por sal. Para estudiar su influencia, los especialistas analizaron el caso de un ser humano y realizaron pruebas adicionales con animales, buscando determinar si el cambio genético tenía un efecto directo sobre la duración del descanso.

Las pruebas con animales respaldaron los resultados genéticos

La investigación, difundida el 5 de mayo en PNAS, describe la identificación de esta variante en una persona con una predisposición natural a dormir pocas horas. El artículo señala: “Se identificó una mutación en la quinasa 3 inducida por sal (hSIK3-N783Y) en un sujeto humano con el rasgo natural de sueño corto”.

Como parte del procedimiento experimental, los investigadores crearon un modelo de ratón con una modificación genética equivalente. De esta manera, pudieron observar los cambios en sus patrones de descanso y comprobar si la alteración tenía consecuencias sobre el tiempo que permanecían dormidos.

Los resultados evidenciaron que los animales modificados genéticamente registraban menos horas de sueño. Al respecto, el documento científico concluyó que el “modelo murino portador de esta mutación homóloga mostró una reducción en la duración del sueño, lo que confirma la causalidad de la mutación con el rasgo del sueño”.

En conjunto, ambos trabajos aportan perspectivas distintas sobre la relación entre el descanso y el cerebro. Mientras la investigación del Instituto Karolinska encontró una asociación entre los hábitos de sueño poco saludables y una mayor edad cerebral estimada, el estudio publicado en PNAS profundizó en el papel de la genética para explicar las diferencias individuales en la necesidad de dormir.