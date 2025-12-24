¿Tu familia decora la casa con adornos navideños con anticipación? Esto dice la psicología sobre ella

La Navidad es un momento lleno de tradición y alegría, y para muchas personas, adornar el hogar se convierte en un ritual indispensable. Pero, ¿por qué algunos empiezan a decorar semanas o incluso meses antes de la fecha? La psicología ofrece algunas respuestas, mostrando que detrás de esta práctica existen diversas motivaciones. Desde el deseo de revivir recuerdos y sentirse cómodos, hasta la necesidad de organizar el espacio o reflejar la propia personalidad, la decoración navideña se transforma en una manera de conectar con emociones y vivencias personales. A continuación, exploramos qué explica la ciencia sobre este hábito.

1) Cuestión de narcisismo

Según la psicóloga Carmen Harra, el impulso de decorar con tanta anticipación podría reflejar rasgos narcisistas. Este comportamiento, caracterizado por una autoestima elevada y poca atención hacia los demás, suele manifestarse en la necesidad de recibir reconocimiento y admiración de quienes los rodean.

“Los narcisistas tienen una sensación de gran satisfacción al ser el centro de atención, al ser elogiados y aplaudidos”, explica la experta en diálogo con el diario británico Daily Mail.

En esta línea, aquellos que decoran su hogar con mucha antelación, estarían esperando generar envidia sana y recibir numerosos halagos.

2. Cuestión de llenar un vacío

Al buscar la perfección en su hogar, algunas personas intentan llenar un vacío emocional y proyectar una imagen de felicidad que les permita sentirse mejor consigo mismas y con su vida. Crean una imagen de perfección que permite ocultar los problemas y dificultades que puedan estar enfrentando.

3. Cuestión de nostalgia

Según explica la psicoterapeuta Amy Morin, la decoración navideña temprana puede ser una manera de conectar con el pasado y evocar sentimientos de nostalgia, reviviendo así recuerdos felices de celebraciones anteriores.

La experta explica que la Navidad está asociada a recuerdos positivos y emociones cálidas en muchas personas. Teniendo esto en cuenta, Morin señala que decorar antes de tiempo permite crear un ambiente que evoque esos sentimientos y prolongue el espíritu navideño.

“Cuanto antes decoren, más durará la temporada y tendrán más tiempo para reflexionar sobre recuerdos felices y cosas positivas del mundo”, sostuvo en conversación con MailOnline.

Las mejores frases para enviar por Navidad

La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.

El mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad!

Feliz Navidad, que el amor inunde tu hogar y el de tu familia.

Si recibiste este mensaje, es que fuiste parte de esas personas que me hicieron feliz este año. Feliz Navidad.

Para Navidad: felicidad. Para Año Nuevo: prosperidad. Y para siempre: nuestra amistad.

Que tus ilusiones, sueños, deseos y anhelos se hagan realidad esta Navidad.

Felices fiestas. Que el espíritu de amor y paz de la Navidad te acompañe durante todo el año.

¡Desperté y llegaron a mi mente recuerdos bonitos, por eso me acordé de ti. ¡Feliz Navidad!

La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú.

Que estas fechas tan señaladas estén repletas de cosas buenas, para vosotros y vuestras familias.

No hay nada mejor que estar junto a ti estas Navidades.

Que tu noche de Navidad esté llena de sonrisas y en tu mesa estén las personas que más quieres.

Que pases una bonita Navidad, repleta de amor junto a la gente que llevas en tu corazón.

La Navidad es mágica porque estamos juntos.

No existen limitaciones para nuestros sueños, basta creer. ¡Feliz Navidad!

