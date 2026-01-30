Hoy la tecnología abarca diversos sectores, siendo los celulares, por ejemplo, aquellos dispositivos móviles mediante los cuales los menores de edad suelen entretenerse haciendo uso de las redes sociales. Plataformas como Facebook e Instagram son de las más empleadas a nivel global, y resultan hasta peligrosas para niños y adolescentes si tomamos en consideración factores muy puntuales ligados a la autorregulación y adicción, según lo termina revelando evidencia científica.

ESTOS RIESGOS ENFRENTAN LOS MENORES DE EDAD POR HACER USO DE LAS REDES SOCIALES, SEGÚN EVIDENCIA CIENTÍFICA

A lo largo de lo últimos años en pleno siglo XXI, el auge de las redes sociales se ha acentuado, y teniendo a los menores de edad como principales protagonistas de un uso cuyo exceso podría traer consigo ciertas complicaciones vinculadas a la salud mental.

En este caso puntual, ATV expone lo que Christian Montero de CERTUS revela entorno a las plataformas de ese tipo, y los peligros que figuran asociados a su utilidad, siendo la autorregulación el factor por el cual inescrupulosos terminan creando cuentas falsas para contactar a niños y/o adolescentes, y hasta pactar encuentros malintencionados.

Hoy la atracción que las redes sociales le generan a menores de edad, puede resultar contraproducente si los padres no realizan supervisión diaria y oportuna a fin de evitar que asimismo la salud física, emocional y cognitiva, evidencie afecciones muy particulares.

ESTA CANTIDAD DE HORAS UN MENOR DE EDAD PUEDE ESTAR FRENTE A PANTALLAS DIGITALES, SEGÚN ESPECIALISTA

Anualmente, los especialistas en pediatría y salud mental, por ejemplo, se encargan de compartir información referente a la cantidad de horas que los niños y adolescentes deben de pasar frente a pantallas digitales de manera recomendable.

En ese sentido, hoy llaman la atención los datos proporcionados por parte del director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM HD-HN), Alfredo Saavedra, y esto gracias a artículos publicados en boletín donde llega a advertirse que los menores de edad expuestos a largo tiempo utilizando celulares u otros tipos de dispositivos electrónicos, quedan propensos a padecer síntomas como la ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño, bajo rendimiento escolar e incluso aislamiento social.

Con respecto a la cantidad de horas recomendadas, el especialista brinda las siguientes recomendaciones a fin de regular que niños y adolescentes pasen pocos instantes frente a las variadas pantallas digitales existentes:

Menores de 2 años

- Evitar completamente su exposición a pantallas, salvo que participe en videollamadas familiares supervisadas.

- Prioriza el juego físico y la interacción humana directa.

- No utilizar pantallas para calmarlos o distraerlos.

Niños de 2 a 4 años

- Permitirles como máximo 1 hora diaria de contenido educativo de calidad.

- Co-visualización obligatoria con adultos que orienten el aprendizaje.

- Evita permitirles que visualicen contenidos sobreestimulantes o con publicidad.

- Establece rutinas fijas y horarios predecibles.

Niños de 5 a 12 años

- Limita su uso recreativo a 2 horas diarias.

- Supervisa activamente el contenido visualizado, y contactos en línea.

- Mantener zonas libres de pantallas (dormitorio y comedor).

- Fomenta el uso creativo y productivo para contrarrestar el consumo pasivo.

- Restringir el uso antes de dormir.

Adolescentes de 13 a 18 años

- Permitirles como máximo entre 2 a 3 horas diarias de uso recreativo.

- Evitar el uso nocturno después de las 10 de la noche.

- Promueve la alfabetización digital crítica y la seguridad en línea.

- Fomentar la conciencia sobre la comparación social y sus efectos.

- Monitorea su bienestar emocional, y ajusta los hábitos digitales según lo requiera.

A propósito de la salud mental que puede verse afectada como consecuencia del excesivo uso de dispositivos electrónicos, el boletín compartido por parte del INSM HD-HN, remarca que la depresión es uno de los factores de riesgo asociados a dicho mal hábito, y junto a la alteración del sueño y el ciberacoso que se logran acentuarse al emplear o visualizar redes sociales y smartphones también.

SI TU HIJO JUEGA CON CONSOLAS, ESTE TIEMPO RESULTA RECOMENDABLE PARA EVITAR PELIGROS

A menudo, los más pequeños del hogar tienden a divertirse no solamente a través del juego físico, sino también empleando dispositivos electrónicos que puede conllevar a la formación de ciertas alteraciones si los padres permiten excesos.

Con respecto a la relación entre los videojuegos y niños que disfrutan jugando PlayStation, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría aconseja que el tiempo asignado para desarrollar esta clase de actividades diarias, sea entre “30 a 60 minutos durante los días de escuela y menos de 2 horas en los días de descanso”.

Esto último lo comparte también Child Mind Institute, haciendo hincapié además en la importancia que representa evitar “cualquier juego con violencia o contenido sexual gráfico”.

“Otra buena regla es permitir que los niños jueguen únicamente después de haber hecho sus tareas y quehaceres”, añade dicha organización estadounidense que brinda atención prioritaria a la salud mental infantil muchas veces comprometida por la cantidad de horas expuestas a un dispositivo móvil o PC jugando videojuegos.

Los niños no deben pasar más de 60 minutos frente a dispositivos electrónicos, según la Academia Americana de Pediatría. (Fuente: iStock) / EvgeniyShkolenko

Las instituciones especializadas velan por el bienestar de cada niño y adolescente a nivel global, siendo por ello vital que los padres consideren las recomendaciones compartidas con el objetivo de salvaguardar integridad evitando el padecimiento de depresión, ansiedad, timidez, y hasta la agresión física.

Identifica si tu hijo evidencia obsesión con los videojuegos, y termina poniéndose “triste, irascible o ansioso” si le impides jugarlos, “desea jugar más y más y no puede jugar menos o dejar de hacerlo”, ya no le interesa realizar otras actividades que solía disfrutar diariamente, e incluso miente acerca de la cantidad de tiempo que puede pasar frente a dispositivos electrónicos buscando aliviar el mal humor.