La pérdida de cabello es una preocupación que suele aparecer cuando las entradas comienzan a notarse o la coronilla pierde densidad. Ante estas señales, muchas personas se preguntan si terminarán desarrollando calvicie, especialmente cuando tienen familiares que han pasado por lo mismo. Si bien la herencia tiene una influencia importante en este proceso, no es el único elemento que interviene en la aparición de la alopecia androgenética.

El doctor Xavier Batalla, especialista en medicina regenerativa y salud capilar, explicó que esta condición está relacionada con factores genéticos y hormonales. Asimismo, aclaró que la predisposición puede heredarse tanto del padre como de la madre, desmontando la creencia de que la calvicie depende únicamente de la familia materna. A continuación, conoce qué papel cumple la genética y cómo actúa una hormona relacionada con la pérdida progresiva del cabello.

¿Tener un padre calvo puede aumentar la predisposición a la alopecia?

En primer lugar, es importante señalar que la calvicie no se transmite exclusivamente por medio de la madre. Aunque existe un componente genético ubicado en el cromosoma X, que se recibe de ella, también intervienen otros genes que pueden provenir de cualquiera de los progenitores.

Según el médico, “es cierto que el gen del receptor androgénico (AR), implicado en la calvicie, está en el cromosoma X y se hereda de la madre”. No obstante, el especialista precisó que existen otros componentes hereditarios que también deben considerarse. “La alopecia androgenética no depende solo del gen materno: también influyen muchos otros genes ubicados en cromosomas autosómicos, que pueden heredarse tanto del padre como de la madre”, señaló.

Por esta razón, los antecedentes familiares pueden encontrarse en diferentes generaciones y tanto en la rama paterna como materna. Tener un padre calvo puede representar una predisposición, pero no significa que necesariamente se repetirá el mismo patrón.

Más de 350 regiones genéticas están relacionadas con la calvicie

La predisposición a perder el cabello no está determinada por un único gen. Investigaciones publicadas en revistas científicas como PLoS Genetics y Nature Communications han encontrado más de 350 loci genéticos vinculados con esta condición.

Entre ellos destaca el gen AR, localizado en el cromosoma X, aunque existen muchos otros que intervienen en diferentes procesos. Algunos están relacionados con la generación de dihidrotestosterona (DHT), mientras que otros influyen en la respuesta de los folículos pilosos ante esta hormona y en los mecanismos que regulan su crecimiento, según informa La Vanguardia.

La DHT provoca el debilitamiento progresivo del cabello

La dihidrotestosterona (DHT) es una sustancia que se obtiene cuando la testosterona se transforma mediante la enzima 5-alfa-reductasa. Aunque cumple funciones naturales durante determinadas etapas del desarrollo, también está relacionada con la alopecia androgenética.

Según Batalla, esta hormona se adhiere a los receptores de los folículos pilosos y provoca que disminuyan progresivamente su tamaño y capacidad de producir cabello. Como consecuencia, el pelo pierde grosor, crece más lentamente y termina desapareciendo.

El especialista advirtió que, cuando este proceso avanza sin detenerse, los folículos pueden atrofiarse hasta perder su capacidad de generar nuevos cabellos de manera irreversible.

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