La vulnerabilidad de nuestros datos, hoy puede quedar expuesta incluso haciendo uso de aplicativos cuyas políticas buscan reforzar la seguridad de cuentas oficiales. En ese sentido, WhatsApp siendo una de las plataformas más utilizadas a nivel global, también resalta por ejecutar medidas que protegen identidades, y de esa forma evitar que miles de millones de personas, puedan caer en manos de la ciberdelincuencia.

DESCUBRE CÓMO PROTEGERTE DE LOS HACKERS MIENTRAS UTILIZAS WHATSAPP

La comunicación con personas de diversas partes del mundo, representa un gran beneficio mediante el uso de WhatsApp, sin embargo, esa apertura puede traer consigo también que delincuentes busquen vulnerar tu identidad.

Al respecto, resulta fundamental que pese al cifrado de extremo a extremo ofrecido por parte de Meta, tomes en consideración consejos de seguridad puntuales a fin de terminar protegiéndote mientras envías mensajes o realizas alguna videollamada.

Según lo precisa WhatsApp oficialmente, estas recomendaciones pueden reducir los riesgos de que tus datos almacenados en aplicativo, caigan en manos equivocadas, y puedas estar siendo objeto del ciberataque conocido como phishing, entre otros de características fraudulentas:

Nunca compartas tu código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos con otras personas .

. Activa la verificación en 2 pasos y proporciona una dirección de correo electrónico en caso de que olvides tu PIN .

. Establece una contraseña para tu correo de voz que sea difícil de adivinar a fin de evitar que otras personas accedan a él .

. Si crees que otra persona tiene acceso a la cuenta de Facebook, Instagram o Meta en tu centro de cuentas y utilizó una de ellas para acceder a tu cuenta de WhatsApp, comunícate con el equipo de Soporte de la cuenta afectada para que te ayuden a recuperarla .

. Si recibes correos electrónicos no solicitados para restablecer tu PIN de verificación en dos pasos o tu código de registro, no hagas clic en ningún enlace.

Con respecto a los fraudes y mensajes sospechosos que puedas recibir a tu WhatsApp personal, Meta expresa que trabaja arduamente para “reducir el spam o los mensajes no deseados”, sin embargo, y “al igual que con los mensajes SMS y las llamadas telefónicas”, recuerda que cualquier usuario tiene la chance de escribirte, pero no por ello debes dejar de prestarle atención a las siguientes señales que te ayudarán a identificar solicitudes con contenido malicioso:

Errores ortográficos o gramaticales .

. Solicitudes para que toques un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación .

. Solicitudes para que compartas información personal, como números de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas .

. Solicitudes para que reenvíes un mensaje .

. Solicitud de dinero o reclamo de que tienes que pagar para usar WhatsApp .

. El estafador se hace pasar por alguien que conoces .

. Mensajes que hacen referencia a la lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo .

. Chats contigo para ganarse tu confianza antes de pedirte información personal.

ESTOS TRUCOS Y ATAJOS PUEDEN MEJORAR TU EXPERIENCIA HACIENDO USO DE WHATSAPP WEB

Hoy el mundo se comunica a través de las redes sociales, y sobre todo mediante WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea desarrollado por Meta que además te ofrece una versión web donde puedes incluso navegar entre chats gracias a ciertos trucos y atajos empleados.

Uno de ellos tiene que ver precisamente con el uso de los siguientes comandos a fin de archivar, silenciar, eliminar o marcar conversaciones desde tu laptop u otro tipo de ordenador portátil, acceder a paneles de emoji, entre otras funciones trascendentales para agilizar experiencia:

Marcar como no leído (Ctrl + Alt + Shift + U)

Silenciar chat (Ctrl + Alt + Shift + M)

Eliminar chat (Ctrl + Alt + Retroceso)

Buscar dentro de un chat (Ctrl + Alt + Shift + F)

Cerrar chat (Escape)

Crear un nuevo grupo (Ctrl + Alt + Shift + N)

Panel de stickers (Ctrl + Alt + S)

Ampliar búsqueda (Alt + K)

Con respecto a los trucos que puedes probar usando WhatsApp Web, te contamos que activando la vista de escritorio y escaneando el QR de manera habitual, también puedes acceder a dicha versión desde una tablet, y hasta transformar cualquier imagen en un sticker sin pasos adicionales, mientras lees mensajes sin doble check azul, envías fotos en alta calidad, y terminas transfiriendo archivos como si estuvieras conectado a dispositivo móvil.