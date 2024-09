Al Fondo Hay Sitio se mantiene como una de las series más vistas por los peruanos. De lunes a viernes, este programa genera expectativa entre miles de compatriotas por las divertidas historias de sus protagonistas. A propósito de ello, en el último capítulo se produjo el fallecimiento de Claudia Llanos, conocido y famoso personaje. A continuación, te mostramos siete fotografías que compartió Uchi Boza sobre el detrás de cámara de la escena que le dio fin a su participación.

Uchi Boza comparte 7 fotos de la trágica escena de Claudia Llanos y Francesca Maldini en AFHS

Recordemos que el personaje de la popular ‘Mirada de tiburón’ llegó a su fin en la serie luego de ser asesinada por Francesca Maldini, interpretado por Yvonne Frayssinet. Por ese motivo, Boza compartió seis imágenes de cómo se dio esta escena.





¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la despedida del personaje de Claudia Llanos en Al Fondo Hay Sitio?

“Creo que hoy sí murió Claudia”, “Benjamín la va a desenterrar”, “Eres una gran actriz, se va a extrañar tu personaje”, “Marcaste un antes y un después en la serie”, “Ojalá puedas volver en algún momento”, “Todos tienen su final, y ya te tocó”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en relación a las imágenes reveladas.

¿Cómo se despidió Uchi Boza del personaje de Claudia LLanos?

Uchi Boza, Claudia Llanos, se despidió en Instagram de su personaje y agradeció el apoyo de la gente. “Cuando estaba grabando tenía mucha ansiedad, pero definitivamente estoy muy apenada, pero agradecida, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, agradecida con AFHS, agradecida con Estela, con Gigio, con Efraín Aguilar, también por esta gran oportunidad, por este regalo que ha sido Claudia, la ‘Mirada de tiburón’, que la voy a tener en mi corazón para toda la vida. Y nada, es el fin de este personaje, pero no el fin de mi carrera, pero lo siento un poco así. Me da muchísima pena, la verdad”, señaló.

Cómo se despidió Charito de Al Fondo Hay Sitio

En el episodio 429 de la temporada 11, se revela que Rosario Flores, cuyo verdadero nombre es “Charito”, decide visitar a su hija Grace y a su esposo Nicolás de Las Casas en Canadá debido al nacimiento de su nieto Alejandro. Es importante destacar que la madre de Joel opta por abandonar el barrio para dejar atrás el desplante sufrido por Xavi Sanz, quien no admitió públicamente su relación con los Gonzales y Montalbán. De esta manera, su salida significó un cambio significativo en la dinámica de la familia en “Las Nuevas Lomas”.