La visita del papa León XIV al Perú llegará a su fin este lunes 16 de noviembre, en medio de una multitudinaria convocatoria de fieles que participarán en su última misa en el país. Se espera que más de 1,2 millones de personas acudan al encuentro, por lo que las autoridades han establecido medidas para organizar el acceso, garantizar la seguridad y facilitar el desplazamiento. Estas disposiciones incluyen controles de identidad, horarios diferenciados de ingreso según el sector asignado, restricciones sobre los objetos que podrán llevar los asistentes y servicios especiales de transporte público. Asimismo, se instalarán puntos de atención médica e hidratación. Es importante conocer las indicaciones antes de salir de casa. A continuación, te contamos qué debes tener en cuenta para asistir a esta celebración.

¿A QUÉ HORA SERÁ LA MISA Y CUÁNDO PODRÁS INGRESAR A LAS PALMAS?

La misa comenzará a las 10:30 am del lunes 16 de noviembre. La celebración marcará el cierre de su recorrido por Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Posteriormente, partirá rumbo a Roma desde la Base Aérea del Callao.

Las puertas de Las Palmas abrirán desde las 10:00 pm del domingo 15. El acceso se dividirá en tres turnos, de acuerdo con el bloque indicado en cada boleto:

10:00 pm del domingo: para quienes tengan entradas de los bloques 2, 3 y 5, próximos al altar.

para quienes tengan entradas de los bloques 2, 3 y 5, próximos al altar. 1:00 am del lunes: para los asistentes de los sectores intermedios.

para los asistentes de los sectores intermedios. 4:00 am del lunes: para las zonas posteriores y laterales.

El horario del ticket marca el inicio del acceso de cada sector. A las 8:00 am se pausará el ingreso por el recorrido del papa en el papamóvil, previsto entre las 9:00 y las 10:00 am.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES LLEVAR PARA INGRESAR?

Los asistentes deberán identificarse con su DNI, pasaporte o carné de extranjería. Además, tendrán que presentar la entrada nominativa, en el celular o impresa, que debe incluir el código QR obtenido mediante Ticketmaster.

Revisa el bloque y el turno antes de salir. El Arzobispado pidió no compartir el QR y tener los documentos disponibles. Dentro del recinto, los fieles deberán permanecer en su sector, obedecer al personal y mantener despejados los pasillos y las salidas, sin correr ni empujar.

¿QUÉ OBJETOS PUEDES LLEVAR Y CUÁLES ESTÁN PROHIBIDOS EN LAS PALMAS?

Objetos permitidos:

Botellas de plástico con agua o bebidas rehidratantes y tomatodos flexibles.

Refrigerios pequeños y empaquetados, como galletas, barras de cereal o fruta picada en bolsas transparentes.

Gorros o sombreros sin partes rígidas, lentes de sol y bloqueador solar en crema (Se aconseja evitar los envases de bloqueador solar en aerosol).

Medicamentos de uso personal y baterías portátiles para cargar celulares.

Banquitos pequeños y sillas plegables para adultos mayores, mujeres embarazadas o personas que los necesiten por motivos de salud.

Sillas de ruedas para personas con movilidad reducida y coches para bebés de hasta cinco años (Estos artículos no deberán bloquear los corredores ni las rutas de evacuación).

Objetos prohibidos:

Armas, objetos punzocortantes, tijeras, herramientas, pirotecnia y materiales explosivos.

Encendedores, fósforos, punteros láser, drones, trípodes y dispositivos para vapear.

Bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas y cigarrillos.

Latas y envases de vidrio.

Paraguas o sombrillas con puntas rígidas o metálicas.

Correas con hebillas grandes.

Pancartas con astas de madera o metal y banderolas.

Maletas, coolers, mochilas y bolsos de gran tamaño.

Tampoco se permitirá el ingreso de mascotas, con excepción de los perros guía, según informa Infobae.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DE SALUD DEBES TENER EN CUENTA?

El Minsa advirtió que la exposición al sol y las largas horas de espera pueden provocar deshidratación o golpes de calor. Entre las señales de alerta figuran dolor de cabeza, mareos, náuseas y debilidad. Debido a esto, dentro de la Base Aérea Las Palmas se instalarán puestos de atención médica, puntos de hidratación y baños portátiles.

Para evitar complicaciones, se aconseja llevar agua, utilizar calzado cómodo y portar los medicamentos de uso habitual. También es importante ubicar previamente los puestos médicos y las rutas de evacuación.

Si una persona presenta confusión, convulsiones o desmayos, deberá ser trasladada a una zona fresca y recibir atención de emergencia. Si pierde el conocimiento, no se le deben dar líquidos por la boca.

Para recibir orientación gratuita, estará disponible la línea 113 Salud, opción 1, durante las 24 horas.

¿CÓMO LLEGAR A LA BASE AÉREA Y QUÉ VÍAS TENDRÁN RESTRICCIONES?

No habrá estacionamientos dentro de la Base Aérea Las Palmas, por lo que se recomienda utilizar transporte público. La ATU habilitará ocho rutas especiales con más de 1.000 buses y ampliará los horarios del Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios, que también ofrecerán servicios nocturnos.

Como referencia, los usuarios de la Línea 1 podrán utilizar las estaciones Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo. En el Metropolitano, estarán disponibles como puntos de referencia el terminal Matellini y las estaciones Rosario de Villa, Terán, Escuela Militar, Estadio Unión, Bulevar, Balta y Plaza Flores.

Además del refuerzo del transporte público, se aplicarán restricciones vehiculares en los alrededores del recinto, que comenzarán a las 10:00 pm del domingo 15 y se extenderán hasta las 5:00 p. m. del lunes 16. Se establecerán dos anillos de seguridad que comprenderán avenidas como Guardia Civil, El Sol, Tomás Marsano, Matellini y Escuela Militar.

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