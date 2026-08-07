Los antiguos árboles quedaron enterrados durante el Triásico y sus restos se transformaron lentamente en piedra, conservando una sorprendente variedad de colores. (Fuente: Joemonsters)
Los antiguos árboles quedaron enterrados durante el Triásico y sus restos se transformaron lentamente en piedra, conservando una sorprendente variedad de colores. (Fuente: Joemonsters)
Por Redacción EC

Hace más de 200 millones de años, cuando los continentes todavía formaban parte del supercontinente Pangea, una región que actualmente pertenece a Arizona estaba cubierta por un ambiente mucho más húmedo y tropical que el paisaje desértico que se observa hoy. Los árboles caídos fueron arrastrados y sepultados rápidamente por sedimentos asociados a antiguos sistemas fluviales. Ese enterramiento evitó que la madera se descompusiera por completo y puso en marcha un proceso geológico que tardaría millones de años en completarse.