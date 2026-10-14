Un experto en educación física recomienda: “Caminar 10,000 pasos al día está bien, pero debes planificar bien las dosis para asegurar la recuperación y seguridad en el ejercicio” | Foto: Pexels
Un experto en educación física recomienda: “Caminar 10,000 pasos al día está bien, pero debes planificar bien las dosis para asegurar la recuperación y seguridad en el ejercicio” | Foto: Pexels
Por José Templo

Mantenerse activo es una de las recomendaciones más frecuentes para cuidar la salud, especialmente a medida que pasan los años. Caminar, subir escaleras o realizar alguna rutina de entrenamiento puede contribuir al bienestar físico; sin embargo, no todas las personas necesitan la misma intensidad ni deben seguir un plan idéntico para obtener resultados. En ese contexto, un experto en educación física advierte que existen aspectos importantes que deben considerarse al momento de realizar ejercicio, especialmente cuando se busca obtener beneficios sin poner en riesgo la salud. Sus declaraciones abren el debate sobre las recomendaciones que suelen darse a la población y la importancia de prestar atención a las necesidades de cada persona. A continuación, te contamos qué debes tener en cuenta al hacer ejercicio y cuáles son las claves que plantea este especialista.

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