Un estudio reciente sugiere que tan solo tres minutos de ejercicios de alta intensidad podrían provocar cambios moleculares más amplios en la sangre que 90 minutos de actividad física moderada. Según la investigación, este esfuerzo breve e intenso modifica diversas proteínas y metabolitos relacionados con el funcionamiento del organismo. De hecho, estos cambios podrían estar vinculados con procesos que favorecen la salud cardiovascular y metabólica, principalmente en personas que buscan fortalecer su musculatura. En ese sentido, con el paso de los años, es importante mantener la movilidad del cuerpo y cuidar la postura. Para lograrlo, una rutina de abdominales de pie puede ser una alternativa eficaz, ya que ayudan a fortalecer el tronco y brindar mayor estabilidad a la columna vertebral, según destaca una reconocida entrenadora. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REALIZAR ABDOMINALES DE PIE PARA FORTALECER EL TRONCO?

En una entrevista para la revista “Eat this, Not that”, la entrenadora Liz Hilliard explicó que fortalecer el abdomen es fundamental para mantener la movilidad y cuidar la postura a medida que pasan los años. Por ello, recomendó realizar ejercicios abdominales de pie como alternativa a los tradicionales en el suelo, pues estos movimientos contribuyen a fortalecer el tronco, mejorar el equilibrio y estabilizar la columna vertebral durante las actividades cotidianas. Asimismo, la experta destacó la importancia de realizar este tipo de rutina a partir de los 50 años, ya que estos ejercicios contribuyen a proteger el cuello y la zona lumbar, mejorar el equilibrio y fortalecer el cuerpo. A continuación, te presentamos, compartido por Cuerpo y Mente, los abdominales de pie recomendado por la especialista de 72 años:

Leñador con mancuerna

Marcha con rodillas altas y giros de torso

Sentadillas sobre pelota bosu

Zancada baja con inclinación de torso

Marcha con rodillas altas

Inclinación lateral de pie

Zancada baja con torsión de torso

¿CÓMO TONIFICAR LAS PIERNAS CON EJERCICIOS SENCILLOS?

De acuerdo con el entrenador Javier Menéndez, el entrenamiento de fuerza adaptado puede mejorar la función de la rodilla y reducir las molestias. Asimismo, es fundamental fortalecer los músculos que sostienen la articulación, como los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos y los gemelos. Para ello, se recomienda realizar ejercicios tolerables y aumentar la intensidad de forma gradual, sin ignorar el dolor ni forzar los movimientos de estas articulaciones.

Para lograr resultados, el especialista sugiere incrementar gradualmente la dificultad de los ejercicios, sin caer en el estancamiento ni en el sobreesfuerzo. Eso no es todo, los expertos recomiendan comenzar con dos sesiones semanales, respetar los periodos de descanso y prestar atención a la respuesta de las rodillas. La prioridad inicial es mejorar el control de los movimientos y ganar confianza antes de aumentar progresivamente la intensidad del ejercicio, conforme comparte la plataforma Clara.