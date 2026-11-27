En medio de las jornadas agotadoras, las bebidas energéticas aparecen como una alternativa para recuperar la sensación de vitalidad y mantenerse alerta. Sin embargo, su efecto no consiste en proporcionar fuerza física directamente, sino en estimular el sistema nervioso. Aunque el café también contiene cafeína, estos productos suelen combinarla con otros ingredientes y, en algunas versiones, una elevada cantidad de azúcar.

Tras consumir un energizante, la sensación de estar más despierto puede llegar rápidamente, pero eso no significa que el cansancio haya desaparecido. Lo que ocurre es que la cafeína actúa temporalmente sobre el organismo y reduce la percepción de fatiga. Así, detrás de esa aparente recuperación de energía, el cuerpo puede seguir necesitando descanso para recuperar sus fuerzas.

Estos son los efectos que causan el consumo de los energizantes que no son bebidas hidratantes

Detrás de la sensación de energía inmediata que ofrecen las bebidas energéticas, el consumo excesivo de cafeína puede desencadenar una serie de efectos adversos. Nerviosismo, palpitaciones, temblores, ansiedad, insomnio y molestias digestivas figuran entre las señales de alerta. A ello se suman posibles dolores de cabeza y abdomen, diarrea, mareos y deshidratación, mientras que combinar estos productos con alcohol representa un riesgo adicional.

En medio de la confusión que rodea a estas bebidas, es importante distinguirlas de las hidratantes, pues cumplen funciones diferentes: unas estimulan el sistema nervioso y las otras buscan reponer líquidos y electrolitos. La preocupación aumenta por sus elevadas concentraciones de cafeína y azúcar, especialmente cuando se consumen de manera reiterada. Además, una investigación publicada en el American Journal of Cardiology relaciona el consumo excesivo de estas bebidas con posibles dificultades cardiovasculares, una advertencia que invita a moderar su ingesta.

El verdadero problema que existe sobre los energizantes y las consecuencias de la salud

En los últimos años, las bebidas energéticas han ganado terreno en el mercado, mientras crece la preocupación por sus posibles consecuencias para la salud. Aunque sus efectos adversos no siempre reciben la misma difusión que sus beneficios anunciados, el consumo frecuente podría ocasionar problemas a largo plazo. Basta recorrer una tienda o una estación de servicio para encontrar una amplia variedad de productos que prometen renovar las fuerzas y mejorar el rendimiento físico y mental.

Detrás de sus envases coloridos y mensajes que evocan energía y vitalidad, estas bebidas esconden una composición que despierta inquietud entre los especialistas. La combinación de cafeína y azúcar puede representar un riesgo cuando se consume de manera habitual, por lo que tomarlas todos los días no sería una opción recomendable. En medio de una publicidad que seduce con promesas de mayor resistencia, la comunidad científica advierte sobre la necesidad de prestar atención a sus ingredientes y posibles efectos perjudiciales.

Conoce los componentes de los energizantes que la publicidad oculta y solo muestra los principales

Detrás de las bebidas energéticas se esconde una combinación de ingredientes como taurina, ginseng y guaraná, conocidos por sus propiedades estimulantes. Aunque su consumo individual y moderado no suele representar un peligro, la mezcla con otras sustancias o su ingesta excesiva puede desencadenar dolores de cabeza, molestias abdominales y diarrea. La preocupación aumenta ante los posibles efectos prolongados sobre la presión arterial y la salud cardiovascular.

En medio de las promesas publicitarias que destacan las vitaminas, la taurina y el guaraná, la cafeína aparece como uno de los principales componentes responsables de mantener al consumidor más despierto. Por ello, antes de abrir una lata, conviene detenerse a revisar su etiqueta y comprobar la cantidad de cafeína que contiene. Esta precaución cobra especial importancia cuando también se consume café, té, bebidas de cola u otros productos que aportan el mismo estimulante.

¿Cuál es el otro componente de las bebidas energéticas que es preocupante para la OMS?

Más allá de la cafeína, las bebidas energéticas esconden otro ingrediente que despierta preocupación: el azúcar. Su consumo tiene un límite diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece en 25 gramos la cantidad que no debería superarse. Sin embargo, muchas de estas bebidas pueden acercarse rápidamente a esa cifra, convirtiendo una sola lata en una fuente considerable de azúcar.

Al comparar sus componentes, las diferencias con las gaseosas de cola también llaman la atención. Mientras estas últimas contienen entre 10 y 11 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, las bebidas energéticas alcanzan aproximadamente los 15 gramos en la misma cantidad. Así, detrás de la promesa de mantenerse despierto y recuperar la vitalidad, se esconde una carga de azúcar que conviene tener en cuenta antes de consumirlas.

Se suma a los problemas que los niños también consumen y los jóvenes combinan con alcohol

En medio de jornadas aceleradas, muchas personas recurren a las bebidas energéticas para mantenerse activas y responder a las exigencias laborales, familiares o académicas. Aunque estos productos no se consideran adictivos por sí mismos, su consumo puede quedar ligado a determinadas situaciones que generan una sensación de recompensa. A esta tendencia se suman la publicidad constante, la escasa información sobre sus riesgos y la promesa de retrasar el sueño, factores que han impulsado su popularidad, especialmente entre los más jóvenes.

Las cifras reflejan una preocupación creciente: un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reveló que el 68 % de los encuestados de entre 10 y 18 años consumía estas bebidas con frecuencia, mientras que incluso niños menores de esa edad reconocían ingerirlas. La sensibilidad de los adolescentes a la cafeína convierte esta práctica en un motivo de alerta, pues no se recomienda que la incorporen a su dieta. El riesgo aumenta cuando mezclan energizantes con alcohol, una combinación que puede intensificar sus efectos perjudiciales.

A tener en cuenta las contraindicaciones sobre los energizantes ya que no es apta para todos

Aunque las bebidas energéticas se presentan como una alternativa para recuperar la vitalidad, existen circunstancias en las que su consumo debe evitarse por completo. Entre quienes deben mantenerse alejados de estos productos se encuentran las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, debido a los posibles efectos de sus componentes sobre la salud.

La precaución también se extiende a quienes padecen enfermedades cardiovasculares o afecciones renales, así como a las personas con diabetes y trastornos de ansiedad. En estos casos, los ingredientes estimulantes pueden representar un riesgo adicional para el organismo. Por ello, antes de recurrir a estas bebidas, resulta fundamental considerar las condiciones de salud de cada persona y consultar con un profesional sanitario.

Estas son algunas recomendaciones para no consumir los energizantes ni abusar de ellas

Aunque las bebidas energéticas pueden consumirse con moderación y sin convertirlas en un hábito diario, existen alternativas más saludables para mantener la vitalidad. Una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y un descanso adecuado permiten alcanzar un mejor rendimiento de manera sostenida. Así, el bienestar no depende de una lata, sino de hábitos que acompañan al organismo a largo plazo.

Si bien estos productos pueden disminuir temporalmente la sensación de cansancio, su efecto se debe principalmente a la cafeína y desaparece con el paso de las horas. Por ello, no sustituyen la recuperación física ni mental que proporciona el descanso. Tampoco son una opción adecuada para reponer líquidos después de una actividad deportiva intensa, pues su función estimulante no equivale a la hidratación que el cuerpo necesita.

Estas personas son las que deben tener cuidado si desean consumir las bebidas enérgeticas

Aunque las bebidas energéticas prometen mantener el cuerpo activo, su consumo exige especial cuidado en determinados grupos de personas. Quienes padecen hipertensión, problemas cardíacos o ansiedad, así como aquellos que presentan sensibilidad a la cafeína o siguen ciertos tratamientos médicos, deben extremar las precauciones. En estos casos, sus componentes estimulantes podrían representar un riesgo adicional para la salud.

Pero detrás de esa sensación de alerta que ofrecen estos productos, existe una realidad que no debe pasarse por alto: ningún energizante puede reemplazar las horas de sueño. Aunque la cafeína consiga disimular temporalmente el cansancio, el organismo continúa necesitando descanso para recuperarse. Así, lo que parece una solución inmediata termina siendo apenas una pausa momentánea frente al agotamiento.

¿Cuáles son los energizantes más consumidos en el Perú que invaden en las góndolas de los supermercados?

En los supermercados peruanos, las bebidas energéticas ocupan cada vez más espacio en las góndolas, con una oferta que reúne distintas marcas y presentaciones. Entre las más conocidas destaca VOLT, que cuenta con diversas variedades, incluidas opciones sin azúcar. También figuran Red Bull, con su versión original, alternativas sin azúcar y ediciones especiales, además de Monster Energy, que ofrece su presentación clásica y la línea Ultra.

La variedad no termina allí, pues otras marcas también forman parte de la oferta disponible en algunos establecimientos. Entre ellas aparecen 360, Teoma, Life SOS y SeizAm, con distintas presentaciones comercializadas dentro de esta categoría. Así, el mercado peruano reúne alternativas para quienes buscan bebidas estimulantes, aunque su disponibilidad puede variar según el supermercado y la presentación.

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