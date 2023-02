Por la fecha 5 de la Liga 1 Betsson, se jugó el ‘clásico’ del fútbol peruano. Universitario de Deportes contra Alianza Lima, de locales, dónde el resultado no fue favorable para los ‘cremas’. Una de las polémicas de este encuentro, fue la actitud de Carlos Zambrano quién fue expulsado por una falta cometida contra Piero Quispe. ¿Qué opinó Carlos Galván de esto? Aquí, todos los detalles.

Carlos Zambrano desató una gran polémica por sus actitudes frente a su expulsión en el clásico U - Alianza, hecho que incomoda y molesta a algunos exjugadores del cuadro merengue. Tal es el caso del ‘Negro Galván’, campeón con Universitario de Deportes, que no se guardó nada y arremetió contra el accionar del ya mencionado futbolista.

¿QUÉ DIJO CARLOS GALVÁN TRAS ACTITUDES DEL JUGADOR CARLOS ZAMBRANO?

El Negro Galván, gran referente y campeón de Universitario de Deportes, no dudó en cuestionar la actitud de Carlos Zambrano al ser expulsado por una falta contra el mediocampista Piero Quispe. Después de ver la roja, el zaguero de Alianza Lima utilizó sus dedos para formar una ‘U’ volteada, algo que ofuscó a todos los hinchas cremas que se hicieron presente en el Estadio Monumental.

Si bien es cierto, analizó el desempeño del jugador pero también comentó que a su parecer estaba falto de ritmo.

“Jugó con experiencia. Se notó que le falta un poco de ritmo, pero hubo una jugada con Cabanillas que salió jugando rápido y le puso el cuerpo para que lo empuje, eso es experiencia”, declaró a ‘A Presión’.

Después, el excapitán del equipo de Ate, mencionó que el gesto que hizo en sus manos cuando se fue a los camerinos fue algo muy tonto, y por ello le aconsejó que mejor se quede ‘calladito porque así se le ve más bonito’

“En líneas generales cumplió pero de ahí cometió un error tonto, me parece muy tonto lo que hizo. Es hasta normal, no sé si decir eso o no, pero me parece que lo que hizo con la expulsión y el gesto estuvo de más. Calladito se ve más bonito, es una tontería”, arremetió.

¿QUÉ OPINA EL ‘CHICHO’ SALAS SOBRE EL CLÁSICO?

El DT de Alianza Lima, Guillermo ‘Chicho’ Salas, opinó sobre el triunfo de su equipo ante Universitario de Deportes de 2-1 en el estadio Monumental, en una edición más del clásico del fútbol peruano, que se jugó por la quinta fecha de la Liga 1 Betsson 2023.

“Lo que más me gustó del equipo fue la actitud. Esta ‘U’ es distinta a la del año pasado, nos exigió mucho y fue muy ofensivo, mete cuatro o cinco jugadores en área rival. El orden y la jerarquía fue importante”, declaró para RPP.

Por otro lado, habló de la expulsión de Carlos Zambrano: “Yo no creo que Carlos haya querido hacer una falta como la que hizo, pero sí cortar el ataque que es algo que yo pido. Creo que se le pasó un poco la mano, pero jugó bastante bien”.