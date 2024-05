Universitario de Deportes atraviesa un gran momento en la Liga 1 2024. El equipo merengue tendrá chances hasta la última jornada del Torneo Apertura por quedarse con la primera competencia del año del fútbol peruano. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar tras la tempranera eliminación en Copa Libertadores. Los hinchas mostraron su descontento con el rendimiento de gran parte de los refuerzos de este año y pidieron nuevos jugadores para mitad de año. A propósito de ello, Antonio García Pye, gerente deportivo de la institución de Ate, se refirió a la posibilidad de traer refuerzos de cara al Torneo Clausura.

¿Universitario tendrá refuerzos pasa el Torneo Clausura 2024? Esto dijo Antonio García Pye

El directivo crema hizo hincapié en que se hará un análisis correspondiente a final del Torneo Apertura y dejó abierta la posibilidad de fichar nuevos futbolistas. “Siempre hay evaluaciones al final del semestre (Torneo Apertura), así que vamos a verlo con calma”, indicó Pye.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Universitario para este 2024?

Recordemos que Universitario se reforzó este año con los siguientes jugadores:

- Sebastián Britos

- Jairo Concha

- Christofer Gonzáles

- Segundo Portocarrero

- Diego Dorregaray

- Christopher Olivares

¿Qué dijo Alex Valera sobre el partido ante Cienciano en Cusco?

Alex Valera, delantero de la ‘U’, señaló que hay confianza en sacar un buen resultado en el partido ante Cienciano de este lunes en Cusco. “Dependemos de nosotros mismos. Tenemos que manejar bien el partido y sobre todo sacar los puntos que necesitamos”.

Asimismo, el goleador añadió: “Hay que estar bien concentrados. Lo importante es que estemos concentrados. Creo que todos van a hacer su trabajo”.

¿Qué resultados necesita Universitario para ganar el Torneo Apertura 2024?

Para asegurarse ganar el Apertura, y no depender de otros resultados, Universitario necesita vencer a Cienciano en Cusco y a Los Chankas en el Monumental, por la última jornada.

¿Qué sucedió con Mauro el ‘Toro’ Cantoro y Andrés el ‘Cóndor’ Mendoza?

Mauro Cantoro y Andrés Mendoza, exfutbolistas de los merengues y celestes, respectivamente, tuvieron una conversación subida de tono que generó comentarios en redes sociales.

En medio de un diálogo que tuvieron el ‘Toro’ y el ‘Cóndor’ en el programa Desmarcados, el segundo le señaló al primero que no hablaba con él cuando propuso hacer una apuesta para ver qué equipo sería campeón. “No, a ti no, yo no estoy hablando contigo”, le dijo Mendoza a Cantoro.

El exdelantero de Brujas de Bélgica volvió a arremeter contra el exUniversitario. “¿Tú también quieres entrar?”. Esto, como era de esperarse, provocó la molestia del exgoleador de los cremas. “Yo sí creo que la ‘U’ va a ser campeón”, respondió Cantoro.

Por último, Mendoza dejó una frase que ‘encendió’ la mesa: “Cuando yo apuesto la ‘U’ contra Cristal nunca pierdo”.

¿Sabías esto sobre Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.