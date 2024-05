Luego de que fuera tildado de agresivo con sus compañeros de Skándalo y acusado de apropiarse del nombre de la marca de la agrupación, Ricky Trevitazzo salió a defenderse, alegando que en la época en que surgió el grupo de tecnocumbia, era muy joven y no recibió el asesoramiento adecuado que necesitaba para el mundo del espectáculo.

Ante este controversia, otro de los exintegrantes de Skándalo, Giovanni Kral, fue contactado por el programa “América Hoy” para conocer si efectivamente Ricky Trevitazzo era agresivo con él y sus compañeros. Para sorpresa del asunto, el cantante confirmó que la información era cierta. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO GIOVANNI KRAL SOBRE LA POSTURA AGRESIVA DE RICKY TREVITAZZO?

Giovanni Kral afirmó que Ricky Trevitazzo sí era una persona agresiva, al punto de que llegó a intercambiar golpes con él. Sin embargo, el ahora intérprete de salsa remarcó que en aquellos años a todos los integrantes de Skándalo se les había subido la fama. “De que nos hemos ido a los golpes, sí, ha habido golpes, así manos. No trompeadera fuerte, no, pero sí ha habido pleitos, o sea tanto con él, con Ronald (Trevitazzo)”, explicó.

En este sentido, el salsero enfatizó que Ricky Trevitazzo es su amigo, pero que no puede negar cómo era su cáracter en los inicios de Skándalo, e incluso el mismo Ricky no lo puede refutar. “Ricky sí ha tenido su carácter y su fama (...) Es mi amigo todo, es mi brother, mi hermano, lo quiero mucho, pero él sabe muy bien el carácter que ha tenido en esa época”, sostuvo.

¿DE QUÉ FUE ACUSADO EXACTAMENTE RICKY TREVITAZZO?

El lío mediático en la que se ha visto involucrado Ricky Trevitazzo empezó cuando Roly Ortiz, creador de Skándalo, confesó públicamente el real motivo por el cual terminó separando al cantante de la banda poco tiempo después de haberlo instaurado.

De acuerdo con el fundador de la popular agrupación juvenil , el cantante no continuó en la primera generación de Skándalo porque era un muchacho muy agresivo. “Le paraba pegando a los chicos, los insultaba”, recuerda Ortiz en el programa “Ouke”, que es conducido por Carlos Orozco y Daniel Marquina.

Sumado a esto, el empresario arremetió contra Ricky Trevitazzo al recordar que este lo traicionó al inscribir ante Indecopi el nombre de Skándalo, cuando él estaba en Bolivia. Según Ortiz, su patente había vencido y esto había sido aprovechado por el cantante. “Ricky, aprovechando que yo me fui, se va a Indecopi y patenta el nombre a mis espaldas”, contó, calificando el acto como una “bajeza”.

¿QUÉ DIJO RICKY TREVITAZZO TRAS LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA?

Primero que nada, sin reconocer ni negar lo que se ha estado hablando sobre él, Ricky Trevitazzo señaló que en la época en que empezó Skándalo, los jóvenes integrantes carecían de un adecuado asesoramiento.

“En aquel entonces teníamos la oportunidad de contar a nuestros padres que siempre nos orientaban, pero ellos no estaban relacionados con el mundo del espectáculo y no sabían exactamente como direccionarnos, por lo que nosotros hacíamos las cosas en base a lo que veíamos y lo que aprendíamos en el camino. No teníamos a alguien que nos asesorara. Y es por eso que de repente pasaron algunas cosas”, explicó.

En “Power Sensuales” de Radio Panamericana, donde labora su amigo Luigui Carbajal, quien por cierto lo respalda, Trevitazzo indicó que si bien durante su vida se ha equivocado en muchas ocasiones, no va admitir errores que no ha cometido o que le han adjudicado.

Además, puso en tela de juicio las declaraciones de Roly Ortíz mediante el siguiente comentario: “Si yo era agresivo y hacía bullying no solamente a los integrantes, sino también a los músicos, según lo que dice este señor, ¿por qué hoy en día Luis y Luigui trabajan conmigo y no con él?”.

Por otro lado, Luigui Carbajal sostuvo que se juntará con sus abogados con la finalidad de examinar las declaraciones del creador de Skándalo y tomar acciones. “Nos vamos a reunir con los abogados para saber cómo responder (…) hay muchas cosas que no son ciertas”, precisó.