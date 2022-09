Si eres de las personas que desean ir a vivir a Estados Unidos para mejorar su situación económica y tratar de aliviar el difícil momento que enfrenta Latinoamérica producto de la pandemia de COVID-19, que viene dejando a su paso una crisis en familias quienes necesitan ayuda por el alza de precios de la canasta básica; y una de tus opciones es Miami, esta nota te interesará.

Cuánto cuesta vivir en Miami y cuál es el sueldo promedio; en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre estas dos preguntas, además de brindarte más información al respecto sobre esta parte de Estados Unidos en donde conviven millones de inmigrantes latinoamericanos.

CUÁNTO CUESTA VIVIR EN MIAMI

Si tus planes es ir a vivir a Estados Unidos, especialmente en Miami, es importante tener en cuenta que el costo de vida en esta parte del país norteamericano no es un alivio, como se piensa o se ve en las películas.

Quienes den vivir en Miami, deben trabajar duro ya que el costo de vida, según portales especializados como por ejemplo la inmobiliaria Zumper, el valor promedio de una vivienda de un dormitorio es de 2.400 dólares por mes.

Pero este precio no es definitivo, otros portales especializados indican que se pueden encontrar viviendas por menos precio con opciones desde los 1.300 dólares.

Sin embargo, lo anteriormente mencionado solamente es la vivienda, ya que los gastos por comida y otros servicios pueden variar entre 300 y 600 dólares mensuales, pues no solo se come y se vive en ese país, sino que para trabajar uno se debe trasladar y el servicio público no es una opción que se encuentre por montón como en Latinoamérica, por lo que algunas personas optan por alquilar un auto, que necesita sus mantenimientos y su abastecimiento de combustible, un promedio de 70 dólares.

CUÁL ES EL SUELDO PROMEDIO EN MIAMI

Según plataformas y medios de comunicación especializados en inmigración, indican que el sueldo promedio que se percibe en Miami dependerá mucho del trabajo que realices. Por ejemplo, según el sitio Glassdoor, un vendedor especializado en Miami puede ganar u$s47.248 por año con un extra de 9.545 dólares, en promedio, si la racha es buena.

Si se tratase de otro empleo, por ejemplo, un cajero de un supermercado, se podría ganar hasta unos u$s2.400 por mes. Esto equivale a unos 28.800 dólares al año.

Estos precios son referenciales y no son definitivos, sino son promedios evaluados en base a encuestas realizadas por diversas empresas y organizaciones que velan por los derechos de los trabajadores.

QUÉ ES LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE MIAMI

Miami es una ciudad internacional en el extremo sureste de Florida, en Estados Unidos. Se caracteriza, según se indica en la web, por su influencia cubana reflejada en los cafés y las tabaquerías de la Calle Ocho en la Pequeña Habana.

En Miami también puedes encontrar la Bahía Vizcaína, donde se encuentra Miami Beach, en la cual se ubica South Beach, un glamoroso barrio famoso por sus coloridos edificios art déco, la arena blanca, los hoteles junto al mar y los clubes vanguardistas que han sido escenarios de películas de antaño de Hollywood.

Miami tiene una población más de 461 mil habitantes según un censo del 2020, entre residentes e inmigrantes quienes viajan a Estados Unidos en busca de un nuevo futuro en sus vidas, para la familia.