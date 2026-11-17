Después de ducharse, pocas personas se detienen a pensar en los riesgos que podría representar para la salud utilizar un artículo de higiene personal que también emplea alguien más. Prestar una toalla a un familiar, pareja o compañero de vivienda puede parecer una costumbre sin mayores consecuencias, pero este hábito merece atención. Los tejidos que entran en contacto con el cuerpo pueden retener microorganismos y convertirse en un medio para trasladarlos de una persona a otra, especialmente cuando no reciben una limpieza adecuada.

El farmacéutico Eduardo Palomera, en conversación con La Vanguardia, abordó esta situación en sus redes sociales y explicó por qué conviene evitar esta práctica. Según sus advertencias, los restos de sudor, células cutáneas y otras secreciones que quedan impregnados en las fibras crean condiciones para la presencia de hongos y bacterias. Cuando otra persona utiliza la misma prenda, algunos de estos agentes pueden entrar en contacto con su organismo a través de pequeñas heridas o zonas vulnerables de la superficie cutánea.

Los microorganismos que pueden permanecer en las telas

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la capacidad de determinados microorganismos para mantenerse en los materiales textiles durante periodos prolongados. Entre los agentes que pueden encontrarse en estos artículos figuran los coliformes, un grupo de bacterias cuya presencia puede servir como indicador de contaminación. También destaca Staphylococcus aureus, una especie bacteriana que, bajo determinadas condiciones, consigue permanecer viable en los tejidos durante aproximadamente cuatro semanas.

Sin embargo, encontrar estos organismos en una superficie no significa que necesariamente se producirá una enfermedad. La posibilidad de transmisión depende de diferentes circunstancias, como la cantidad de agentes presentes, el tiempo de supervivencia, las condiciones ambientales y las características de la persona expuesta. Las telas pueden retener microorganismos y facilitar su desplazamiento hacia otras superficies, aunque su estructura porosa reduce la transferencia en comparación con materiales lisos, sin eliminarla por completo.

Pie de atleta, foliculitis e irritaciones: las afecciones que debes conocer

Entre los problemas que podrían relacionarse con el intercambio de artículos de aseo figuran las infecciones por hongos, particularmente el pie de atleta, que afecta principalmente la piel situada entre los dedos. También puede producirse foliculitis, una inflamación de los folículos pilosos que suele manifestarse mediante pequeñas protuberancias, enrojecimiento o lesiones similares a granitos. A ello se suman posibles irritaciones cutáneas, cuya aparición depende de las condiciones de exposición y de la sensibilidad individual.

La humedad constituye otro elemento importante en este escenario. Cuando una toalla permanece mojada durante varias horas, el ambiente que se genera puede favorecer la multiplicación de ciertos microorganismos y dificultar que el tejido se conserve en condiciones higiénicas. Por esa razón, utilizar una prenda recién empleada por otra persona representa una exposición evitable, sobre todo cuando existen lesiones cutáneas, infecciones previas o heridas pequeñas que facilitan la entrada de agentes externos.

Cómo utilizar y conservar correctamente las toallas de baño

Para reducir estas posibilidades, Palomera aconseja que cada integrante del hogar disponga de su propio artículo de secado. Asimismo, recomienda establecer una rutina de lavado frecuente y comprobar que la tela haya perdido toda la humedad antes de volver a utilizarla. Estas medidas ayudan a disminuir la acumulación de residuos y limitan las condiciones que favorecen la permanencia de bacterias y hongos.

También es conveniente evitar dejar las prendas amontonadas en espacios cerrados o húmedos después de ducharse. Extenderlas en un lugar ventilado permite que se sequen adecuadamente y disminuye la humedad retenida entre sus fibras. Aunque compartir este objeto no implica que todas las personas desarrollarán una infección, utilizar uno de manera exclusiva y mantenerlo limpio constituye una precaución sencilla para proteger la higiene personal y reducir las oportunidades de transmisión de microorganismos.