Octubre 2025 no solo trae consigo una serie de actividades cívicas y religiosas, como el Combate de Angamos y la procesión del Señor de los Milagros, sino que también es un mes esperado por muchos peruanos, ya que podrán disfrutar de días de descanso. Así, según el Ministerio de Educación (Minedu), los estudiantes peruanos también podrán gozar de días libres gracias a las esperadas vacaciones escolares. Durante este breve receso, padres de familia y alumnos podrán organizarse con diversas actividades lejos de la rutina académica con el objetivo de que recarguen energías para la última etapa escolar del año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ COLEGIOS TENDRÁN VACACIONES ESCOLARES DE OCTUBRE, SEGÚN MINEDU?

En el marco de la Resolución Ministerial n.° 556-2024-MINEDU, el Ministerio de Educación programó, conforme al cuarto bloque de la Semana de Gestión, las esperadas vacaciones escolares que se llevarán a cabo del lunes 13 al viernes 17 de octubre de 2025. La medida está dirigida a los colegios públicos a nivel nacional y tiene como propósito asegurar un balance entre el desempeño académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Así, permitirá a los menores de edad repasar lo aprendido durante el periodo académico y también desarrollar otras actividades recreativas antes de iniciar el último bloque del año.

Asimismo, durante estos días de receso, los profesores de los colegios estatales tendrán que asistir a los centros educativos para desarrollar las lecciones educativas, labores de planificación y organización de las actividades escolares para la última etapa escolar del año. En el caso de las instituciones privadas, según Minedu, tendrán cierta flexibilidad, es decir, podrán fijar fechas diferentes, cumpliendo con los lineamientos establecidos. Es importante mencionar que el cuarto bloque de semanas lectivas comenzará el 20 de octubre y se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, fecha que marcará el cierre oficial del año escolar para los colegios públicos.

CRONOGRAMA DEL AÑO ESCOLAR 2025

A continuación, te presentamos el cronograma oficial del Ministerio de Educación (Minedu) para el año escolar 2025, que contempla las fechas de descanso, los periodos lectivos y los bloques destinados a la gestión administrativa: