‘Vaguito’, la película nacional que narra una historia de amor entre mascotas y humanos, está teniendo una gran acogida por parte del público peruano. Sin embargo, no siempre fue así, pues en un inicio el filme no contaba con tanta asistencia. Debido a cómo se vino desarrollando la situación, el director de la cinta, Alex Hidalgo, no dudó en expresarse para dirigir unas palabras a quienes acudieron a ver su producción.

¿Cuáles fueron las palabras de Alex Hidalgo?

El director de la película está bastante sorprendido, pues en un inicio no muchas personas acudían a las salas nacionales para ver ‘Vaguito’. “Los primeros días estaba un poco triste porque la gente no estaba acudiendo, pese a que a otros sí les gustaba”, reveló Alex Hidalgo. Sin embargo, pronto esta situación estaba por cambiar, tanto que ahora la producción se encuentra entre las más vistas de toda la cartelera.

“Comenzó a funcionar el boca a boca, poco a poco, hasta que de pronto el domingo las redes explotaron. Mis peruanos hermanos maravillosos que apoyan una película con este espíritu. Yo me he sentido muy emocionado. Se ha hecho una tendencia en las redes sociales; es increíble. Eso se lo agradezco”, dijo Hidalgo en una reciente entrevista para un medio local.

¿Cuáles fueron las razones tras el éxito de ‘Vaguito’?

Ciertamente, en un inicio la película no tuvo tanta acogida por parte del público peruano. Se estrenó en el mismo periodo de otros filmes peruanos más grandes y con mayor promoción, como ‘Chabuca’ y ‘Vivo o Muerto’. Sin embargo, como mencionó Hidalgo, a través de redes sociales, poco a poco más personas iban recomendando su producción, generando curiosidad en una mayor parte del público.

Es así que durante el fin de semana una mayor cantidad de espectadores acudió a darle una oportunidad en sus salas de cine más cercanas. Estos días la asistencia debería ser incluso mayor, ya que nos encontramos durante la ‘Fiesta del Cine’, un evento que permite adquirir entradas al económico precio de S/6, permitiendo que una mayor cantidad de peruanos acuda a ver ‘Vaguito’.

¿Cuál es la historia detrás de ‘Vaguito’?

La película tiene su origen en un suceso real. ‘Vaguito’ es el nombre de un perro que todavía se encuentra vivo y al cuidado de Norma Cama. Anteriormente, era la mascota de un pescador de Punta Negra, quien lamentablemente falleció. Sin embargo, el incondicional can lo esperaba todos los días a la orilla del mar, aguardando su regreso.

Incluso ahora, cada vez que regresa a la playa, olfatea y ladra en busca de su antiguo amo. Esta sensible historia le valió el apodo de ‘Hachiko peruano’ e inspiró la producción del filme que ya se encuentra en la cartelera nacional. Cabe mencionar que parte los ingresos recaudados se destinarán para apoyar a la asociación animalista ‘Vaguitos de 4 patas’ de la actual dueña de Vaguito.