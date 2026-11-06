La llegada del papa León XIV a Lima no solo movilizará a miles de fieles que esperan participar en sus actividades religiosas, sino que también pondrá a prueba la capacidad del transporte público para atender una concentración multitudinaria. Uno de los encuentros que generará mayor movimiento será la misa programada para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, donde se calcula la asistencia de aproximadamente 1 millón 200 mil personas. Ante esta convocatoria, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció un operativo que pondrá a disposición más de 1.000 buses, ocho recorridos extraordinarios y horarios extendidos en los principales sistemas de transporte de la capital.

Papa León XIV en Perú: así será el operativo de transporte para la misa en Las Palmas

El desplazamiento de semejante cantidad de personas requiere una planificación que comenzará mucho antes de que el pontífice llegue al altar. Por esa razón, la ATU adelantará el inicio de sus operaciones especiales a las 9:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el propósito de atender a quienes prefieran trasladarse durante la madrugada y evitar las aglomeraciones de las primeras horas del lunes. El servicio de retorno también estará contemplado para facilitar la salida de los asistentes una vez concluida la celebración.

Este despliegue forma parte de la estrategia denominada ‘El Papa vuelve a casa’, mediante la cual se organizarán alternativas de movilidad para las actividades que el líder de la Iglesia católica desarrollará en territorio peruano los días 11, 12 y 16 de noviembre. La iniciativa no se limitará a incrementar la cantidad de unidades en circulación, sino que buscará conectar diferentes puntos de Lima y Callao con los lugares donde se desarrollarán los encuentros multitudinarios.

¿Desde qué distritos saldrán los buses para llegar a la misa del Papa?

Uno de los principales componentes del plan será la implementación de ocho rutas especiales de transporte convencional. Estos recorridos permitirán que los pasajeros procedentes de distintos extremos de la ciudad tengan alternativas para acercarse a la Base Aérea Las Palmas, sin depender exclusivamente de los servicios habituales que circulan por las avenidas cercanas al recinto.

La cobertura incluirá sectores como Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Pucusana, además de un recorrido vinculado con el eje de la Vía Expresa Sur. Entre los puntos estratégicos establecidos para el desplazamiento figuran el Mall del Sur, el jirón Alipio Ponce y la avenida Próceres. Los vehículos destinados al traslado de ida estarán disponibles desde las 9:00 p. m. del domingo 15 hasta las 8:00 a. m. del lunes 16 de noviembre. Posteriormente, las unidades también cumplirán una función importante para movilizar a los asistentes de regreso a sus destinos.

Metropolitano, Línea 1 y corredores tendrán horarios especiales

El operativo también involucrará a los sistemas de transporte masivo que diariamente conectan distintos distritos de la capital. En esta ocasión, el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado extenderán sus jornadas mediante los denominados servicios ‘Lechuceros’, una modalidad nocturna que permitirá mantener alternativas de desplazamiento durante el cambio entre el domingo y el lunes.

A ello se sumará la disponibilidad de toda la flota y los recorridos habituales de estos servicios durante sus respectivos horarios regulares, tanto el 15 como el 16 de noviembre. De esta manera, la organización busca evitar que la concentración de pasajeros dependa únicamente de los ocho circuitos extraordinarios y ofrecer mayores posibilidades de conexión para quienes se dirijan hacia el encuentro religioso.

¿Qué estaciones y paraderos tendrán buses adicionales?

El refuerzo también llegará a puntos específicos de la red de transporte. En el caso del Metropolitano, se contará con unidades extras que permanecerán sin pasajeros en las estaciones Matellini, Estadio Unión, Balta y Plaza de Flores. Estos vehículos estarán disponibles para responder a una eventual demanda extraordinaria y apoyar el movimiento de usuarios en los sectores con mayor circulación.

Por otro lado, el corredor Azul tendrá unidades complementarias en el paradero Balta, correspondientes a la ruta 301. Con estas disposiciones, la ATU busca distribuir mejor el flujo de pasajeros y facilitar tanto la llegada como la salida de quienes participen en la misa del papa León XIV. La magnitud de la convocatoria convierte al transporte en uno de los aspectos centrales de la organización, por lo que conocer los servicios habilitados y sus horarios será fundamental para quienes planeen asistir a la Base Aérea Las Palmas.