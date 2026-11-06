Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV a Lima no solo movilizará a miles de fieles que esperan participar en sus actividades religiosas, sino que también pondrá a prueba la capacidad del transporte público para atender una concentración multitudinaria. Uno de los encuentros que generará mayor movimiento será la misa programada para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, donde se calcula la asistencia de aproximadamente 1 millón 200 mil personas. Ante esta convocatoria, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció un operativo que pondrá a disposición más de 1.000 buses, ocho recorridos extraordinarios y horarios extendidos en los principales sistemas de transporte de la capital.

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