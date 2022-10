En Colombia, desde el pasado 26 de septiembre está habilitado el pago de los ciclos 30 y 31 de Ingreso Solidario. Este bono que llega a la cuenta inscrita de las familias que tengan cuenta bancaria o que puede reclamarse en los diferentes puntos de SuperGIROS.

Asimismo, es importante recordar que este giro seguirá siendo bajo la modalidad de pagos diferenciados, o sea, el monto del bono corresponde al número de personas del núcleo familiar y la categoría del Sisbén a la que pertenece. De tal modo, el Gobierno ha dispuesto más de 1.6 billones de pesos para más de 3.5 millones de familias beneficiadas.

¿SE PUEDEN PERDER LOS GIROS QUE ESTÁN ACUMULADOS DEL INGRESO SOLIDARIO?

Aunque recientemente hubo ciertos cambios en el Gobierno, y el programa Ingreso Solidario esté vigente, se mantienen las directrices de la administración de Iván Duque; por ende, no puede dejar acumular más de tres giros.

De acuerdo con Prosperidad Social, “solo se podrán acumular hasta tres pagos del programa. Los beneficiarios que no hagan cobro de tres pagos consecutivos serán suspendidos del programa y no se les programará pagos en los meses sucesivos”. En pocas palabras, usted puede hacer el cobro de hasta tres pagos acumulados, pero en caso de no reclamarlos, dará a entender que no necesita el subsidio y, por consiguiente, perderá todo el dinero.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE COBRAR EL GIRO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE INGRESO SOLIDARIO?

El pago programado para el mes de septiembre podrá ser cobrado hasta el 11 de octubre.

¿CUÁNTOS GIROS DE INGRESO SOLIDARIO PUEDEN SER ACUMULADOS?

Solo se podrán acumular hasta tres pagos del programa, o sea, los beneficiarios que no hagan el cobro de tres pagos consecutivos serán suspendidos del programa y ya no recibirán pagos en los meses sucesivos.

LOS MONTOS QUE RECIBIERON LOS HOGARES SEGÚN SISBÉN IV

Desde el mes de julio los montos que recibieron los hogares se modificaron, esto dependiendo del nivel de Sisbén IV y la cantidad de personas en cada familia:

Un hogar con una persona en grupo A recibirá 400.000 pesos cada dos meses.

recibirá 400.000 pesos cada dos meses. Un hogar con una persona del grupo B recibirá 380.000 pesos.

recibirá 380.000 pesos. Un hogar con dos personas en el grupo A recibirá 440.000 pesos

recibirá 440.000 pesos Un hogar con dos personas del grupo B recibirá 396.000 pesos.

recibirá 396.000 pesos. Un hogar con tres miembros en grupo A recibirá 480.000 pesos.

recibirá 480.000 pesos. Un hogar con tres miembros en grupo B recibirá 412.000 pesos.

recibirá 412.000 pesos. Un hogar con 4 o más miembros en grupo A recibirá 520.000 pesos.

recibirá 520.000 pesos. Un hogar con 4 o más miembros del grupo B recibirá 428.000 pesos.

recibirá 428.000 pesos. Por su parte, los hogares del grupo C continuarán recibiendo 380.000 pesos en pagos bimestrales