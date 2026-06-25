La reciente emergencia sísmica en Venezuela ha activado los protocolos de seguridad digital en todo el país. Tras los dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron diversas regiones, la plataforma digital VenApp ha sido reconfigurada de emergencia. Esta aplicación móvil ahora funciona como el canal directo para que los ciudadanos reporten personas desaparecidas, soliciten auxilio inmediato y notifiquen fallas graves en las infraestructuras.

La función de VenApp

Los dos sismos consecutivos impactaron con fuerza el centro y norte del país, dejando daños materiales de consideración en zonas como Caracas, Carabobo, Maracay, San Felipe y especialmente en La Guaira, que se reporta como el estado más afectado. Ante el colapso de estructuras y los cortes de energía, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia.

Para centralizar el rescate y la asistencia, se desplegó un Estado Mayor liderado por el mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero. La herramienta tecnológica clave elegida para coordinar la ayuda en tiempo real con este organismo es VenApp, migrando temporalmente su función habitual de servicios públicos hacia una plataforma de atención de crisis humanitaria.

¿Qué funciones se habilitaron en VenApp por la emergencia?

La aplicación permite agilizar el flujo de información hacia las autoridades y los equipos de rescate en el terreno. Las opciones prioritarias habilitadas incluyen:

Reportar personas desaparecidas o atrapadas: Permite geolocalizar el último punto de contacto conocido y añadir datos de identidad del familiar.

Permite geolocalizar el último punto de contacto conocido y añadir datos de identidad del familiar. Solicitudes de auxilio médico y rescate: Envío de alertas tempranas si te encuentras en una zona de riesgo o incomunicada.

Envío de alertas tempranas si te encuentras en una zona de riesgo o incomunicada. Notificación de daños estructurales: Envío de fotos y reportes sobre edificios colapsados, grietas peligrosas o fallas de servicios públicos vitales.

Pasos para reportar desaparecidos o daños en VenApp

Si necesitas utilizar la plataforma para reportar una emergencia o ayudar a una comunidad afectada, sigue este procedimiento detallado:

Descarga e instala la aplicación:

Ingresa desde tu dispositivo móvil a la tienda oficial de aplicaciones o accede de forma directa a través del enlace oficial en VenApp Login para registrarte.

Inicia sesión o crea un usuario:

Regístrate con tus datos básicos y número telefónico. Si ya tienes una cuenta del sistema 1×10 del Buen Gobierno, utiliza tus credenciales habituales.

Selecciona la opción de Emergencia Sísmica:

Ubica el módulo especial habilitado en la pantalla de inicio dedicado a la contingencia por el terremoto.

Completa el formulario de reporte:

Elige si vas a reportar una Línea de Desaparecidos, Solicitud de Rescate o Daño de Infraestructura. Llena los campos solicitados con la mayor precisión posible.

Adjunta ubicación y archivos multimedia:

Si la red te lo permite, activa el GPS para enviar la ubicación exacta del incidente y sube fotos del estado de las estructuras o del área afectada para priorizar la llegada de los rescatistas.

Nota de seguridad: Debido a los cortes de energía y la intermitencia en las redes de telecomunicaciones en estados como La Guaira, se recomienda mantener los reportes de texto breves para facilitar el envío con conexiones de baja señal.

Qué hacer ANTES de que ocurra una réplica

Si ya estás en un lugar seguro o lograste evacuar tras el primer sismo, aprovecha los momentos de calma para prepararte:

Identifica zonas seguras: Si estás dentro de una edificación que las autoridades ya revisaron y consideraron segura, localiza los puntos estructurales más fuertes (columnas o muros de carga).

Si estás dentro de una edificación que las autoridades ya revisaron y consideraron segura, localiza los puntos estructurales más fuertes (columnas o muros de carga). Mantén la mochila de emergencia a la mano: Asegúrate de tener agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio a pilas y tus documentos de identidad.

Asegúrate de tener agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio a pilas y tus documentos de identidad. Libera las vías de evacuación: Retira cualquier objeto o escombro que pueda obstruir los pasillos o las puertas de salida.

Retira cualquier objeto o escombro que pueda obstruir los pasillos o las puertas de salida. Cierra los suministros: Mantén cerradas las llaves de gas y los interruptores de luz para evitar cortocircuitos o explosiones si ocurre otro movimiento fuerte.

Qué hacer DURANTE la réplica (Acción)

Cuando sientas que la tierra comienza a moverse de nuevo, la regla de oro es mantener la calma para evitar accidentes por pánico:

Agáchate, Cúbrete y Sujétate: Si estás adentro, busca refugio bajo una mesa resistente o un mueble firme. Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos.

Si estás adentro, busca refugio bajo una mesa resistente o un mueble firme. Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos. Aléjate de las ventanas: El movimiento puede hacer que los vidrios estallen. También mantente lejos de espejos, lámparas o muebles altos que puedan volcarse.

El movimiento puede hacer que los vidrios estallen. También mantente lejos de espejos, lámparas o muebles altos que puedan volcarse. No uses ascensores ni escaleras durante el sismo: Las escaleras son estructuras propensas a colapsar y los ascensores pueden quedar atrapados por cortes de energía.

Las escaleras son estructuras propensas a colapsar y los ascensores pueden quedar atrapados por cortes de energía. Si estás en la calle, busca espacios abiertos: Aléjate rápidamente de postes de luz, cables de alta tensión, carteles publicitarios y, sobre todo, de las fachadas de los edificios, ya que pueden desprenderse cornisas o ladrillos.

Qué hacer DESPUÉS de que pase el movimiento