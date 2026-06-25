El noroccidente de Venezuela fue escenario de un evento geológico tan devastador como inusual: un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5. Con apenas 40 segundos de diferencia, dos grandes terremotos sacudieron la localidad de Yumare y se sintieron con fuerza en regiones costeras como La Guaira. Aquí te explicamos en qué consiste este fenómeno que desafía el comportamiento habitual de los terremotos.

¿Qué es un doblete sísmico?

Un doblete sísmico ocurre cuando se producen dos terremotos de magnitud muy similar, separados por un intervalo de tiempo extremadamente corto y localizados en una misma zona geográfica o sistema de fallas.

🚨 Devastación total en Venezuela tras un potente terremoto.



Se habla de hasta 100.000 personas fallecidas, aunque las cifras aún no han sido confirmadas oficialmente.



Rezad por ellos. Pobre gente. Venezuela no merecía esto. 🙏🇻🇪 pic.twitter.com/BZGTfZZZjJ — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) June 25, 2026

A diferencia de la secuencia sísmica tradicional (donde un gran sismo principal es seguido por réplicas notablemente más pequeñas), en un doblete sísmico ambos eventos se consideran terremotos principales debido a la enorme cantidad de energía que liberan de manera independiente.

¿Cómo se explica el origen y dinámica de estos sismos?

Los grandes sismos no ocurren en un solo punto matemático, sino que representan la ruptura de un área o bloque de la corteza.

El IGP y su Centro Sismológico Nacional (CENSIS) recuerdan de manera constante que la liberación de energía no siempre ocurre de forma uniforme. Dentro de los sistemas de fallas existen sectores rígidos denominados “asperezas”.

Cuando ocurre una ruptura inicial, la tensión acumulada no se libera por completo; en su lugar, el esfuerzo se transfiere de forma casi instantánea a un segmento vecino de la misma falla o a una estructura adyacente. Si esa segunda “aspereza” cede de inmediato debido al empuje del primer sismo, se dispara un segundo terremoto de magnitud comparable o incluso mayor en cuestión de segundos o minutos.

¿Por qué es tan difícil distinguir un doblete sísmico en el momento?

Para la población y para los propios instrumentos de medición en los primeros instantes, identificar un doblete sísmico es un reto complejo debido a dos factores clave:

Mezcla de ondas en los registros: Debido a que el segundo evento ocurrió solo 40 segundos después, las ondas sísmicas del sismo de 7.5 se superpusieron y mezclaron con las del primer sismo de 7.2 en los sismógrafos, requiriendo un análisis avanzado de agencias como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para separar las señales.

Debido a que el segundo evento ocurrió solo 40 segundos después, las ondas sísmicas del sismo de 7.5 se superpusieron y mezclaron con las del primer sismo de 7.2 en los sismógrafos, requiriendo un análisis avanzado de agencias como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para separar las señales. Percepción de una sacudida continua: Para los ciudadanos que sufren el fenómeno, la falta de una pausa prolongada hace que perciban las sacudidas como un único y eterno terremoto, cuando en realidad están experimentando dos rupturas tectónicas distintas de manera consecutiva.

Interacción de placas en el Caribe y Sudamérica

El origen geológico de esta catástrofe en Venezuela radica en el límite de la placa del Caribe con la placa de Sudamérica. Esta es una zona caracterizada por sistemas de grandes fallas de desgarre (donde los bloques de tierra se desplazan horizontalmente uno respecto al otro).

Los complejos procesos de interacción entre estas fallas explican por qué la zona de ruptura se fracturó en un área tan extensa (estimada para estas magnitudes en longitudes de hasta 150 kilómetros de largo), provocando que la sismicidad y las réplicas en la región continúen activas durante los próximos meses.

Recomendaciones oficiales ante sismos de gran magnitud

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) enfatiza que la prevención es la herramienta más efectiva para mitigar el impacto de terremotos importantes como el doblete ocurrido en Venezuela. Su enfoque de seguridad técnica se divide en tres etapas fundamentales:

1. Preparación (Antes del evento)

Plan de Evacuación Familiar: Identificar las zonas de menor riesgo dentro de la vivienda y establecer roles claros para cada miembro de la familia.

Identificar las zonas de menor riesgo dentro de la vivienda y establecer roles claros para cada miembro de la familia. Mochila de Emergencia: Mantener preparado un kit que incluya agua embotellada, alimentos no perecederos, un radio a pilas, linterna, mascarillas y un botiquín básico de primeros auxilios.

Mantener preparado un kit que incluya agua embotellada, alimentos no perecederos, un radio a pilas, linterna, mascarillas y un botiquín básico de primeros auxilios. Revisión Estructural: Evaluar periódicamente el estado de las edificaciones y reforzar las estructuras que presenten grietas o fallas visibles.

2. Respuesta (Durante el evento)

Conservar la calma: El pánico generalizado suele provocar más accidentes que el propio movimiento telúrico.

El pánico generalizado suele provocar más accidentes que el propio movimiento telúrico. Ubicación en zonas seguras: Si la evacuación inmediata no es posible, colocarse al lado de columnas, muros estructurales o debajo de muebles resistentes (técnica de protección).

Si la evacuación inmediata no es posible, colocarse al lado de columnas, muros estructurales o debajo de muebles resistentes (técnica de protección). Evitar elementos peligrosos: Mantenerse alejado de ventanas de vidrio, espejos, repisas altas y cables eléctricos públicos.

3. Rehabilitación (Después del evento)