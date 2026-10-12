Tener mascotas en casa, como perros o gatos, puede contribuir usualmente al bienestar emocional y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, su compañía ayuda a reducir la sensación de soledad y fomenta valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado de otros seres vivos. En ese contexto, quienes tienen a estos felinos como compañía seguramente han escuchado en más de una ocasión su característico ronroneo, un sonido que suele asociarse con la tranquilidad y el bienestar. Sin embargo, los veterinarios advierten que este comportamiento también podría responder a otras causas que conviene tener en cuenta. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ QUIEREN PEDIRTE LOS GATOS CUANDO RONRONEAN, SEGÚN LOS VETERINARIOS?

De acuerdo con la experta en etología, Mary, el ronroneo de los gatos es un sonido vibratorio que suele relacionarse mayormente con la calma y el bienestar, especialmente cuando descansan o reciben caricias por parte de sus amos. Sin embargo, esta expresión felina también puede manifestarse en otras circunstancias, dependiendo del contexto, por lo que es importante conocer sus distintos significados, conforme comparte El Economista.

🐈🐈‍⬛ ¿Por qué ronronean los gatos? 🧠 En @ladudoteca ya tenemos respuestas gracias a los conocimientos de Mary (@wildbehav), experta en etología Te lo contamos: https://t.co/a5mSJdgvAu https://t.co/ciEcf61wqf — La Dudoteca (@ladudoteca) May 7, 2025

Es decir, de acuerdo con algunas investigaciones, las vibraciones de estos sonidos característicos de los gatitos podrían contribuir al alivio del dolor, estrés y a la reducción de la inflamación. Aunque, estos posibles beneficios terapéuticos aún no cuentan con evidencia científica concluyente. “‘Si mi gato ronronea es que está a gusto y feliz’. Esta es una creencia muy extendida, pero no es cierta. Los gatos pueden ronronear por diversos motivos”, indicó.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON GATOS?

De acuerdo con una investigación publicado en la revista Anthrozoös, y difundida por el medio El Español, se realizó un estudio con la participación de 4 565 voluntarios, quienes respondieron un cuestionario basado en los cinco grandes rasgos de personalidad e indicaron si preferían los perros, los gatos, ambos o ninguno. Los resultados mostraron que las personas con preferencia por los gatos tendían a ser menos extrovertidas y obtenían puntuaciones más altas en el rasgo de apertura a la experiencia, vinculado con la curiosidad, la creatividad y el interés por explorar nuevas ideas.

En tanto, las personas que prefieren los perros suelen obtener puntuaciones más altas en amabilidad y responsabilidad. Sin embargo, el informe precisó que una menor extroversión no implica timidez, sino una preferencia por entornos más tranquilos y círculos sociales reducidos, un perfil que suele asociarse con quienes conviven con gatos. Así, finalmente, la investigación no encontró evidencia de que tener un gato reduzca la soledad ni estableció una relación de causa y efecto entre los rasgos de personalidad y la preferencia por estos bellos animales.

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