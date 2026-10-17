Tener mascotas en casa, como, por ejemplo, perros o gatos, puede contribuir usualmente al bienestar emocional y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, su compañía ayuda a reducir la sensación de soledad y fomenta valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado de otros seres vivos. En ese sentido, veterinarios destacaron la importancia de reconocer las necesidades del schnauzer miniatura, una raza conocida por su carácter juguetón y sus habilidades como perro guardián. Sin embargo, pese a su inteligencia y disposición para aprender, es fundamental establecer rutinas y ofrecer estimulación adecuada para garantizar su bienestar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICEN LOS VETERINARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN EN LOS SCHNAUZER?

De acuerdo con la ficha de PetMD, verificada por la veterinaria Barri J. Morrison, los Schnauzer miniatura suelen distinguirse por su inteligencia y capacidad de aprendizaje, pero requieren entrenamiento variado y estimulación constante. Es decir, con una educación adecuada, este animalito puede llevarse bien con niños y otros canes. Además, disfruta de la compañía de su familia y destaca por su carácter alerta y su tendencia a ladrar ante distintos estímulos.

Eso no es todo, los especialistas coinciden en que el comportamiento del Schnauzer está influido por su socialización y entrenamiento. Por ello, con el objetivo de fomentar una convivencia equilibrada, controlar los ladridos y canalizar su energía, los veterinarios recomiendan realizar paseos frecuentes, enseñarle trucos y ofrecerle juegos interactivos que estimulen su inteligencia, conforme comparte el medio Canal 26.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UN GATO SE ACERQUE CON LA COLA LEVANTADA?

De acuerdo con el veterinario Carlos Gutiérrez, la posición de la cola es fundamental para interpretar el comportamiento de los gatos. Es decir, cuando un felino se acerca con la cola erguida, suele mostrar una actitud amistosa y estar saludando. En cambio, si la punta adopta una forma similar a un signo de interrogación, puede expresar curiosidad e interés por su entorno. Asimismo, el especialista indicó que si estos animalitos duermen cerca de sus cuidadores o soban cobijas son comportamientos que pueden reflejar comodidad y una sensación de seguridad o confianza, aunque asegura que cada gato tiene sus propias preferencias sobre dónde y cómo descansar, conforme comparte La Nación. “Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte”, sostuvo Gutiérrez.