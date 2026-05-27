El paro nacional agrario sigue generando tensión en varias regiones del país y mantiene comprometida la circulación en importantes vías terrestres. A lo largo del 26 de mayo, informes difundidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional del Perú y diversas concesionarias alertaron sobre cortes parciales, tránsito restringido y bloqueos en puntos clave de Piura, San Martín, Huánuco y Puno. Las manifestaciones afectan especialmente corredores utilizados para el traslado de pasajeros y mercancías, provocando demoras, congestión vehicular e incertidumbre entre transportistas y viajeros que intentan movilizarse por estas zonas del territorio nacional. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre esta situación y cómo poder detectar las rutas bloqueadas.

¿Viajas hoy? Este LINK del MTC muestra qué rutas siguen bloqueadas por el paro agrario

La situación se desarrolla en un contexto de intenso desplazamiento por las carreteras del país, mientras diversas autoridades y sectores monitorean el progreso de las protestas y sus consecuencias sobre el transporte interprovincial. Los informes emitidos hasta el momento evidencian complicaciones tanto en el norte costero como en rutas estratégicas de la selva y el sur andino, donde destacan interrupciones en tramos de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte y la Carretera Longitudinal de la Selva Norte.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que la población tiene acceso a información actualizada sobre la situación de las carreteras nacionales a través de un visor interactivo habilitado de manera permanente. Esta herramienta permite identificar en tiempo real los tramos que se encuentran operativos, con restricciones o totalmente bloqueados en diferentes regiones del país.

El sistema emplea una clasificación por colores para informar el estado de las carreteras en todo el país. El color rojo representa interrupciones totales del tránsito, el amarillo indica circulación parcial o con limitaciones, mientras que el verde confirma el desplazamiento vehicular con normalidad. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta plataforma reúne datos provenientes de la red vial nacional supervisada por Provías Nacional y diversas concesionarias encargadas de las rutas.

El visor oficial habilitado por el MTC continúa disponible para la ciudadanía, mientras que el sistema de alertas administrado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías también se mantiene operativo con el objetivo de brindar información actualizada sobre incidencias y restricciones en las vías del país.

¿Qué hace el MTC?

Desarrolla infraestructura y servicios de los rubros transportes y comunicaciones, con el objetivo de mejorar la conectividad física y digital de los ciudadanos.

Aplican el enfoque integrado y multimodal, que busca la reducción de costos y tiempos de viaje, en la planificación y ejecución de obras de infraestructura vial, acuática, aérea y ferroviaria. Asimismo, impulsan la ampliación de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

¿Cuál es la misión del MTC?

Asegurar la provisión de infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones a toda la población, de manera segura, sostenible, inclusiva y competitiva, orientada a la integración y desarrollo nacional.