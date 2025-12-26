A puertas de celebrar el Año Nuevo 2026, muchas personas empiezan a organizarse desde ya con diversas actividades junto a sus familiares o amistades. Como es habitual durante estas fiestas, muchos optan por salir de la rutina y viajar fuera de la ciudad, ya sea para conocer pueblos con encanto o disfrutar de los balnearios de la costa peruana. Ante esta situación, es indispensable conocer el estado de las carreteras en el país, por lo que, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) habilitó una importante plataforma que permite conocer a detalles la situación de las vías ante un nuevo incremento del flujo de viajes por las fiestas de fin de año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK OFICIAL DEL MAPA PARA CONOCER EL ESTADO DE LAS CARRETERAS DEL PERÚ

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Sutran activó el plan Viaje Seguro Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 con el objetivo de realizar operativos preventivos y fiscalizar que los buses cumplan con la normativa vigente antes de iniciar sus recorridos por las carreteras del país. De hecho, según informó la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se contabilizaron más de 47 mil viajes interprovinciales, lo que implicó el desplazamiento de más de dos millones de pasajeros a través de diversas rutas del país, entre el 15 y el 23 de diciembre del presente año.

De esta manera, la Sutran estima que está situación aumente al 20 % para las fiestas de Año Nuevo, donde miles de peruanos optan por viajar al interior del país. Por ello, es indispensable conocer en detalle el estado de las carreteras, a fin de evitar inconvenientes que puedan malograr la celebración. Así, la entidad puso a disposición de los usuarios el mapa interactivo de alertas del Centro de Gestión y Monitoreo (LINK), que permite ver en tiempo real eventuales eventos climáticos (lluvias o huaicos), manifestaciones sociales, accidentes de tránsito o daños en la infraestructura. Finalmente, ante cualquier denuncia o emergencia, estas pueden reportarse a través del WhatsApp de la CGM: 999 382 606

LISTA DE FERIADOS PARA ESTE 2026 EN EL PERÚ