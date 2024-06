Video viral muestra los goles que recibió Paco Bazán en Universitario

Durante los últimos días, Jefferson Farfán viene sosteniendo una serie de enfrentamientos muy polémicos con Paco Bazán debido a su pasado futbolístico, que ha generado una ola de críticas en las redes sociales. Ambos exdeportistas se han lanzado indirectas y adjetivos calificativos desde sus respectivos espacios. Ahora, se ha revelado un video donde se muestra los goles que recibió cuando defendía la portería de Universitario de Deportes.

PACO BAZÁN Y LOS GOLES QUE RECIBIÓ CON LA CAMISETA DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Tras sostener que no existe evidencia de sus mejores atajadas cuando era arquero de Universitario de Deportes, un video salió a la luz en las redes sociales recopilando los particulares goles que recibió Paco Bazán en el fútbol peruano. En mencionado clip se puede observar que el también comentarista deportivo recibe anotaciones de equipos como Inti Gas, José Gálvez, Melgar y Alianza Lima.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad para comentar a favor y en contra de Bazán, generándose un debate en las plataformas digitales. Es importante mencionar que, durante su carrera como arquero profesional, Paco Bazán se puso la camiseta de Universitario de Deportes, Juan Aurich, Alianza Atlético y Cienciano.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LOS COMENTARIOS POLÉMICOS DE JEFFERSON FARFÁN HACIA PACO BAZÁN?

Magaly Medina brindó declaraciones a Trome donde descartó entrevistar a Jefferson Farfán en su programa ya que considera que tiene una actitud muy arrogante y utiliza las demandas como solución para todo con la finalidad de que no se refieran a él. Sin embargo, sostiene que pronto recibirá las consecuencias por sus comentarios hacia otros personajes de la farándula.

“No, él es una persona a la que se le han subido los humos, se cree el superpoderoso, que todo lo arregla con juicios, no me interesa nada de él, no quiero entrevistarlo. Él ha decidido que todo lo resuelve con demandas, supongo que en algún momento, ahora que está haciendo ese podcast y se está metiendo en el mundo de las comunicaciones, alguien que tenga ‘pocas pulgas’ como él lo demandará y ahí se encontrará y sabrá lo que es recibir del otro lado, pues ahora está ventilando sus temas privados y anda poniendo adjetivos calificativos a la gente, todo lo que me criticaba lo está haciendo”, dijo al inicio.

Asimismo, la figura de ATV mencionó que hasta el momento no ha recibido una nueva demanda del exfutbolista ya que solo cuenta algunos procesos legales debido a que había insinuado que le fueron infiel y también porque lo ampayaron junto a Yahaira Plasencia cuando en ese momento decían que no estaban juntos, entre otros temas más.

“Que sepa, no. Son las demandas de hace cinco años, son antiguas, pues se molestó porque se insinuó que le habían puestos los ‘cachos’ y ahora Paco Bazán dice que su programa se llama ‘encuernados’ (ríe) y a raíz de lo de Yahaira ha vuelto a salir el pasado y el otro es porque lo grabamos con la Yaha cuando decían que no estaban, después de la infidelidad que contó Jerson Reyes, y los grabamos juntos, pero él no quería que nadie se enterase que estaba saliendo con ella nuevamente. Nos enjuició porque los grabamos desde la vereda de enfrente de su departamento cuando estaban en su terraza, después creo que está la demanda de la mamá”, explicó.