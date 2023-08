Hace tres años, un conductor de televisión en Chile tuvo la inesperada idea de cortarle la cola del cabello a un trabajador audiovisual durante un programa matinal en vivo. El protagonista de esta historia es el presentador José Miguel Viñuela y el afectado es el camarógrafo José Miranda.

Aunque parecía ser una broma del conductor y parecía que el asunto iba a quedar en un segundo plano, lo cierto es que Miranda tenía en mente una venganza: inmediatamente le impuso una demanda y ahora el presentador deberá pagar una indemnización. A continuación, te contamos todos los detalles de esta historia.

¿CÓMO OCURRIÓ EL CORTE DE CABELLO POR LA CUAL EL CONDUCTOR DEBERÁ INDEMNIZAR AL CAMARÓGRAFO?

El hecho ocurrió en el programa matinal “Mucho gusto” de Chile, exactamente a las 8:55 de la mañana del 16 de julio de 2020. En medio de la algarabía y adrenalina de estar en vivo, el José Miguel Viñuela cogió unas tijeras y se acercó al camarógrafo de larga cabellera. “El coronavirus lo tiene pegado en el pelo”, manifestó antes de atreverse a cortarle la cola al trabajador, quien luego declaró que se lo había dejado crecer cuidadosamente durante cuatro años.

Los panelistas se rieron del momento y Viñuela alardeó haberle cortado el cabello al camarógrafo, colocándose el mechón en la solapa de su chaquetam y pidiendo que le trasplanten ese pedazo de cabello. Todos los presentes se rieron, se fueron al corte comercial del programa y al regresar de la pausa se cambió de tema, como se acostumbra hacer en televisión.

Este fugaz momento fue el peor error que pudo haber cometido Viñuela, puesto que pronto pagaría las consecuencias. Pronto el camarógrafo impuso una demanda por daños y perjuicios y tres años después de ello, un fallo del 23° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia y ordenó que José Miguel Viñuela indemnice a José Miranda con casi 20 mil dólares.

¿CUÁLES FUERON LAS POSTURAS DE AMBAS PARTES ANTE LO SUCEDIDO?

Según el abogado de Miranda, Roberto Ávila, el pedido que hizo fue por ser “vejado y humillado por televisión ante cientos de miles de personas, esto se reprodujo por millones de usuarios en las redes sociales”. Esta medida fue consecuencia de que Miranda quedó muy conmocionado y tuvo que recurrir a tratamiento médico y medicamentos.

La defensa del conductor sostuvo que, luego de lo sucedido, el animador se disculpó públicamente y también de manera privada. Además, en la siguiente emisión del programa matinal transmitido por el canal chileno Mega, Viñuela le entregó 400 dólares al camarógrafo como una forma de compensarlo y leyó un comunicado que decía lo siguiente:

“En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo… Me avergüenza mucho haber herido los sentimientos de José o de alguno de ustedes en particular y solo me queda decirles con lo afectado que estoy, que si algo puedo sacar positivo de este tipo de errores es que nos sirve para aprender de nuestros errores”.

Tres años después de la demanda, el fallo resultó a favor de Mirada, el cual fue firmado por la jueza Katherine Campbell y estipula lo siguiente: “Debió respetar la dignidad de la persona con quien trataba y en todo momento, sin que el tinte humorístico de su forma de conducirse en la televisión justifique lo que hizo”.

Actualmente, los abogados de Viñuela se encuentran apelando a la sentencia, buscando que sea revocada, rechazada o que al menos se rebaje el monto indemnizatorio. Por otro lado, Roberto Ávila, el abogado del camarógrafo, señaló que intentarán que el monto de indemnización sea aumentado, según informa Infobae.