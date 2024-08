Tras el final del partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, que se disputó en el Estadio Monumental el pasado viernes 16 de agosto y concluyó con una victoria de los cremas por 3-1, Gustavo Peralta, reportero de L1 Max, hizo un enlace en vivo desde las afueras del estadio para el programa “L1 Radio” para hablar sobre el cotejo. Durante la transmisión, Erick Delgado, exfutbolista de Sporting Cristal y panelista del programa, interrumpió al periodista con un intercambio de palabras ásperas, generando un tenso momento en medio de la cobertura del triunfo crema. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE EL TENSO MOMENTO QUE PROTAGONIZARON ERICK DELGADO Y GUSTAVO PERALTA?

Todo empezó cuando Erick Delgado, tras escuchar el análisis de Gustavo Peralta sobre el partido de la “U” y Deportivo Garcilaso, decidió provocar al reportero al no estar de acuerdo con él. Ante esta situación, Peralta reprochó al exportero por comportamientos que consideró inapropiados para un programa deportivo. Sin embargo, Delgado no se quedó atrás y respondió criticando al periodista por su falta de seriedad y sugiriendo que debería ver el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal para tener una nueva perspectiva.

“Erick, estamos en un programa deportivo, no estamos en tu farándula”, inició Peralta. “Entonces si no estás en una farándula, quítate la camiseta, de verdad, deja de sonreír. A ver si mañana vas al otro estadio (para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal para que te empapes un poco de la gente”, contestó el exfutbolista.

Asimismo, en la disputa Peralta acusó a Delgado de haber cambiado su enfoque analítico por un estilo más llamativo y sin sustancia. El exguardameta replicó defendiendo su derecho a expresar opiniones.

“Yo te conocía de buen analista, pero haces show últimamente. No tienes más argumentos”, volvió a decir Gustavo Peralta, a lo que el exguardameta respondió lo siguiente: “¿Entonces me tengo que quedar callado? Me he quedado sin palabras. He escuchado que has dicho que (Deportivo) Garcilaso jugó bien un par de minutos nomás, un poco más y los has ninguneado. Entonces, ya no hay ningún análisis, Universitario hizo todo el partido”.

El tenso momento no terminó aquí, pues pronto Gustavo Peralta acusó a Erick Delgado de decir tonterías, sugiriendo que el exfutbolista estaba ebrio durante su análisis. Esta crítica desató una respuesta tensa del exguardameta, quien, visiblemente molesto, defendió su reputación profesional.

“Creo que Erick ha venido mareado hoy día porque está hablando cualquier tontería”, manifestó el reportero. “No tengo esa costumbre, soy un tipo bastante responsable, si me viste jugar los 20 años que estuve, jamás pasó una situación así”, sostuvo el exportero de Sporting Cristal, afirmando así que siempre se había comportado con seriedad en su trabajo.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y DEPORTIVO GARCILASO?

Universitario de Deportes logró una destacada remontada con una victoria de 3-1 sobre Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2024. El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Monumental, comenzó con ventaja para los visitantes gracias a un gol de Gaspar Gentile, pero los ‘Cremas’ lograron revertir el marcador con anotaciones de Martín Pérez Guedes, José Rivera y Jairo Concha.

