La reciente alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Minedu) ha puesto en el centro de la conversación al virus Coxsackie. Con el reporte de casos en Lima Metropolitana y diversas regiones del país, es fundamental que los padres de familia, docentes y cuidadores entiendan de qué se trata esta afección, cómo identificarla a tiempo y cuáles son los protocolos de prevención para frenar su propagación en las escuelas. Aquí te contamos todo lo que sabe del que también es conocido como el virus de “boca-mano-pie”.

¿Qué es el virus Coxsackie y por qué afecta a los niños?

El virus Coxsackie pertenece a la familia de los Enterovirus. Es el principal causante de la enfermedad conocida como “boca-mano-pie”, un proceso infeccioso viral que, aunque suele ser leve, es altamente contagioso. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), este virus tiene un comportamiento estacional, presentándose con mayor fuerza entre los meses de marzo y junio.

Este virus afecta principalmente a menores de 5 años, aunque también puede presentarse en niños mayores y, en ocasiones, en adultos. Su prevalencia en nidos, guarderías y centros de educación inicial se debe a la naturaleza de la interacción infantil: el contacto cercano, el compartir juguetes y la exploración táctil del entorno.

Síntomas principales: ¿Cómo reconocer la enfermedad?

La detección temprana es la mejor herramienta para evitar brotes masivos. Los síntomas del Coxsackie suelen aparecer entre 3 y 6 días después de la exposición al virus. Los signos de alerta más comunes incluyen:

Fiebre alta: Suele ser el primer síntoma, durando entre 1 y 3 días.

Suele ser el primer síntoma, durando entre 1 y 3 días. Malestar general: Los niños pueden mostrarse irritables, cansados o con falta de apetito.

Los niños pueden mostrarse irritables, cansados o con falta de apetito. Llagas en la boca: Pequeñas ampollas dolorosas que aparecen en la lengua, encías y la parte interna de las mejillas, lo que dificulta la ingesta de alimentos.

Pequeñas ampollas dolorosas que aparecen en la lengua, encías y la parte interna de las mejillas, lo que dificulta la ingesta de alimentos. Erupciones cutáneas: Manchas rojas o pequeñas ampollas que no pican, localizadas típicamente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y, a veces, en la zona del pañal.

Manchas rojas o pequeñas ampollas que no pican, localizadas típicamente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y, a veces, en la zona del pañal. Dolor de garganta: Acompañado a menudo de dificultad para pasar líquidos.

¿Cómo se contagia el virus Coxsackie?

La transmisión es rápida y ocurre principalmente por tres vías:

Contacto directo: Al tocar a una persona infectada o a través de secreciones (saliva, moco nasal, gotas de tos o estornudos). Vía fecal-oral: El virus puede eliminarse a través de las heces durante varias semanas después de la recuperación, lo que hace que el cambio de pañales o el uso del baño sean puntos críticos de contagio. Superficies contaminadas: Como bien advirtió el Minsa, el virus sobrevive en carpetas, juguetes, manijas de puertas y asientos.

Importante: La desinfección con lejía es clave para eliminar el virus de las superficies inanimadas en el hogar y el colegio.

Protocolos del MINSA y MINEDU ante casos en colegios

Ante el incremento de casos —con más de 23 reportados recientemente solo en Lima Metropolitana— las autoridades peruanas han establecido una hoja de ruta clara. No se contempla el cierre total de las instituciones educativas, sino una estrategia de aislamiento focalizado.

El protocolo dictado por el Minedu establece que:

El docente debe informar inmediatamente al director ante cualquier caso sospechoso.

Se activa la vigilancia epidemiológica en coordinación con la UGEL y el Minsa.

El menor diagnosticado debe permanecer en casa hasta que las lesiones hayan desaparecido por completo (generalmente de 7 a 10 días).

Se intensifican las campañas de lavado de manos dentro de la jornada escolar.

Cuidados en el hogar para un niño infectado

Actualmente, no existe un tratamiento médico específico o vacuna para el virus Coxsackie. El manejo de la enfermedad se centra en aliviar los síntomas y asegurar que el cuerpo del niño combata el virus naturalmente.

Hidratación constante: El dolor en la boca puede hacer que el niño no quiera beber. Ofrezca agua fría, leche o sueros orales en pequeñas cantidades y con frecuencia.

El dolor en la boca puede hacer que el niño no quiera beber. Ofrezca agua fría, leche o sueros orales en pequeñas cantidades y con frecuencia. Alimentación suave: Evite alimentos ácidos (jugo de naranja, tomate), salados o picantes que puedan irritar las llagas. Las papillas, helados y gelatinas son buenas opciones.

Evite alimentos ácidos (jugo de naranja, tomate), salados o picantes que puedan irritar las llagas. Las papillas, helados y gelatinas son buenas opciones. Control de la fiebre: Bajo supervisión médica, se pueden administrar analgésicos como paracetamol o ibuprofeno. Nunca administre aspirina a niños debido al riesgo del Síndrome de Reye.

Bajo supervisión médica, se pueden administrar analgésicos como paracetamol o ibuprofeno. debido al riesgo del Síndrome de Reye. Reposo absoluto: El aislamiento no solo evita contagios, sino que permite que el sistema inmunológico se recupere más rápido.

Medidas de prevención y desinfección efectiva

La prevención es una tarea masiva que debe retornar a las escuelas y hogares con rigor. Para cortar la cadena de transmisión, el Dr. César Munayco del CDC recomienda:

Lavado de manos: Debe realizarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de usar el baño, cambiar pañales y antes de comer. Higiene respiratoria: Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, o usar pañuelos desechables. Desinfección de superficies: Utilizar soluciones de agua con lejía para limpiar juguetes, mesas y manijas de puertas. No compartir utensilios: Vasos, cubiertos, toallas y objetos de aseo personal deben ser de uso exclusivo. Evitar tocarse el rostro: Especialmente los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.

¿Cuándo acudir a emergencias?

Aunque la mayoría de los casos de Coxsackie se resuelven sin complicaciones, los padres deben estar atentos a las señales de peligro. Acuda al centro de salud más cercano si el niño presenta:

Signos de deshidratación (boca seca, ausencia de orina por más de 8 horas, llanto sin lágrimas).

Fiebre persistente que no baja con medicamentos después de 3 días.

Rigidez en el cuello o dolor de cabeza intenso.

Dificultad para respirar o letargo (extrema somnolencia).

A pesar de todas las recomendaciones brindadas, debemos recalcarles que siempre, ante cualquier duda, acudir al médico.