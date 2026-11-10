La expectativa por la llegada del papa León XIV al Perú alcanza su punto más alto este martes 11 de noviembre, cuando el pontífice arribe a Lima para cumplir una agenda oficial de dos días. Durante su estadía, participará en seis actividades que incluyen una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, reuniones con representantes de la Iglesia peruana y una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional. Cada encuentro estará acompañado de intervenciones y mensajes del Santo Padre.

El recorrido comenzará en Argentina, desde donde el avión papal partirá del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a las 2:00 p. m. Su llegada está prevista para las 5:30 p. m. en la Base Aérea del Callao, donde autoridades peruanas lo recibirán oficialmente. Así se dará inicio a una visita que concentra la atención de miles de fieles y que marcará el regreso del pontífice a tierras peruanas.

Estos son los recorridos del pontífice en los diferentes puntos de la capital cuando llegue el primer día

Tras su llegada a la Base Aérea del Callao, el papa León XIV continuará su recorrido hacia el Palacio de Gobierno, donde será recibido oficialmente por las autoridades peruanas. A las 6:45 p. m. está prevista su reunión con la presidenta de la República, en una ceremonia protocolar que dará inicio a los encuentros institucionales entre el Estado peruano y la Santa Sede durante su visita.

La primera jornada concluirá en el Gran Teatro Nacional, escenario en el que el pontífice tiene programado presentarse a las 7:45 p. m. para dirigir un mensaje a las autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Lima. Esta intervención tendrá un significado especial, pues será el primer discurso público de León XIV desde su llegada a territorio peruano.

Para el segundo día del recorrido del papa León XIV será en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima

La agenda del miércoles 12 de noviembre comenzará a las 09:30 con un encuentro entre el papa León XIV y los obispos del Perú, en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Durante esta reunión, el Pontífice dirigirá un mensaje especial a los representantes de la Iglesia local, en una cita reservada para el diálogo y la reflexión institucional.

Poco después, a las 10:20, tendrá lugar uno de los momentos más significativos de la jornada en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Allí, León XIV presidirá la Celebración de la Hora Media, acompañado por obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. La ceremonia estará marcada por la homilía que ofrecerá el Santo Padre.

La Plaza Mayor de Lima se convertirá en escenario de un encuentro multitudinario desde las 11:30 am

A las 11:30, la plaza situada frente a la Catedral de Lima se convertirá en escenario de un encuentro multitudinario. Hasta allí llegará León XIV para participar en una jornada dedicada a reflexionar sobre los desafíos y las esperanzas que marcarán el futuro del pueblo peruano. En medio del espacio abierto, el Santo Padre dirigirá un discurso a los ciudadanos que se congreguen para escucharlo.

La cita representará el momento de mayor acercamiento a la población durante la mañana del 12 de noviembre. La elección de este emblemático escenario, ubicado frente al principal templo de la capital, refleja la intención del Vaticano de acercar al Pontífice a la ciudadanía. Así, el programa adquirirá un carácter público y popular, con la plaza como punto de encuentro.

El pontífice cerrará su jornada en Lima con una vigilia de oración junto a jóvenes y universitarios

La jornada del miércoles tendrá su momento de mayor convocatoria a las 18:00, cuando León XIV llegue al Estadio Nacional para encabezar una vigilia de oración junto a jóvenes y universitarios. El recinto deportivo abrirá sus puertas a miles de asistentes que se reunirán para compartir este encuentro de fe. Ante una multitud que ocupará sus tribunas, el Santo Padre pronunciará un discurso dirigido a las nuevas generaciones.

Este acto multitudinario marcará el último gran encuentro de la visita antes de dar paso a las actividades de carácter institucional. A las 20:00, el Pontífice se trasladará a la Nunciatura Apostólica para compartir una cena con los obispos peruanos. Con esta reunión, León XIV pondrá punto final a su agenda oficial del 12 de noviembre en Lima.

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