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La expectativa por la llegada del papa León XIV al Perú alcanza su punto más alto este martes 11 de noviembre, cuando el pontífice arribe a Lima para cumplir una agenda oficial de dos días. Durante su estadía, participará en seis actividades que incluyen una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, reuniones con representantes de la Iglesia peruana y una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional. Cada encuentro estará acompañado de intervenciones y mensajes del Santo Padre.

Merlín IA

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