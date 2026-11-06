Los preparativos para la visita de León XIV incluyen el cierre temporal de cuatro espacios públicos próximos a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. (Tiziana FABI / AFP)
Los preparativos para la visita de León XIV incluyen el cierre temporal de cuatro espacios públicos próximos a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV al Perú ya comienza a generar cambios en distintos puntos de Lima. En Jesús María, la Municipalidad dispuso el cierre temporal de cuatro espacios públicos ubicados cerca de la Nunciatura Apostólica, en la avenida Salaverry, donde el pontífice permanecerá durante su estadía en la capital. La decisión forma parte de los preparativos logísticos y de seguridad para las actividades previstas en noviembre, por lo que los residentes y visitantes deberán modificar algunos de sus recorridos habituales.

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