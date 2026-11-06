La llegada del papa León XIV al Perú ya comienza a generar cambios en distintos puntos de Lima. En Jesús María, la Municipalidad dispuso el cierre temporal de cuatro espacios públicos ubicados cerca de la Nunciatura Apostólica, en la avenida Salaverry, donde el pontífice permanecerá durante su estadía en la capital. La decisión forma parte de los preparativos logísticos y de seguridad para las actividades previstas en noviembre, por lo que los residentes y visitantes deberán modificar algunos de sus recorridos habituales.

¿Cuáles son los cuatro espacios públicos cerrados en Jesús María?

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Jesús María, las restricciones comprenden el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica. Estos espacios se encuentran próximos a la sede diplomática donde se hospedará el papa León XIV durante su visita al país.

Los cuatro puntos permanecerán restringidos al público hasta el 16 de noviembre de 2026. Durante ese periodo se realizarán trabajos para acondicionar las áreas y permitir el montaje de estrados y otras estructuras que serán utilizadas en las actividades relacionadas con la presencia del pontífice. La comuna pidió a los vecinos considerar estas limitaciones al momento de organizar sus desplazamientos por el distrito.

¿Por qué cerraron los parques y espacios públicos?

La medida fue adoptada a solicitud del Arzobispado de Lima, que requiere contar con espacios adecuados para instalar la infraestructura necesaria en los exteriores de la Nunciatura Apostólica. Según la municipalidad, las restricciones también responden a criterios de seguridad y buscan facilitar el desarrollo de las actividades programadas, así como proteger a los asistentes que se acerquen a la zona.

Los trabajos incluyen el acondicionamiento de las áreas y la colocación de estructuras metálicas para los estrados. Durante las inspecciones realizadas en los alrededores ya se observaron espacios cercados y preparativos para estas instalaciones. Por ello, los vecinos que suelen utilizar los parques para caminar, descansar o realizar actividades recreativas deberán buscar alternativas mientras se mantenga la restricción.

¿También cerrarán las calles y avenidas de Jesús María?

Una de las principales dudas de los residentes es si la disposición municipal afectará también la circulación vehicular. Según los reportes difundidos por RPP, durante las primeras verificaciones el tránsito continuaba con normalidad en las avenidas Salaverry y Talara, así como en los jirones Mayta Cápac y Nazca. Esto significa que el cierre de los espacios públicos no debe confundirse con una clausura inmediata de todas las vías cercanas.

Sin embargo, las restricciones vehiculares podrían implementarse de manera progresiva conforme avancen los trabajos de instalación y los operativos de seguridad. Por esa razón, quienes transiten habitualmente por el sector deberán mantenerse atentos a los comunicados de la municipalidad y de la Policía Nacional. También se informó que comerciantes de los alrededores fueron registrados por efectivos policiales para facilitar su acceso a los establecimientos cuando se apliquen nuevas limitaciones.

¿Cuándo llegará el papa León XIV a Lima y dónde se hospedará?

La visita apostólica de León XIV al Perú está programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. El pontífice llegará a Lima el miércoles 11 y cumplirá una agenda que incluye encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes y fieles. También viajará a otras regiones del país como parte de un recorrido que contempla actividades en Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Durante su permanencia en la capital, el papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la avenida Salaverry, en Jesús María. La cercanía de esta sede con los espacios públicos restringidos explica el despliegue de infraestructura y las medidas preventivas adoptadas por las autoridades. Para los residentes del distrito, el principal cambio será la limitación temporal de acceso a los cuatro puntos mencionados y la posibilidad de nuevas restricciones en las calles conforme se acerque la fecha de las actividades oficiales.

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