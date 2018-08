El “XD” es uno de los términos más usados en las redes sociales y esto nos lleva a pensar que ha sido necesario crear un lenguaje muy particular para que podamos expresar nuestras emociones a través de estas plataformas digitales y se puedan entender sin problema



Estas dos palabras juntas tienen un significado único dentro de las redes sociales, cuyo concepto y usos quizá puedas desconocer. ¿Qué es, de dónde surgió y para qué se usa? Aquí te vamos a explicar todo al respecto.

"XD" es una de las abreviaturas más usada en los chats de Facebook y WhatsApp. El significado puede ser parecido a LOL, que es reírse a carcajadas, estruendosamente. ¿Aún no lo entiendes?



Para ser un poco más exacto, la "X" representa los ojos cerrados y la "D" mayúscula representa la sonrisa amplia. Por tratarse de un emoticón es necesario verlo con la cabeza ladeada: "XD".



En los chats de las redes sociales encontrarás el emoji y lo puedes utilizar para responder algún chiste o alguna situación graciosa que te estén contando.

¿De dónde nació esta expresión?



El símbolo "XD" nació en los mangas. Cuando un personaje se reía a carcajadas por alguna situación chistosa o muy graciosa, en el rostro se le dibujaba una "X" que representaban los ojos cerrados con fuerza

(“><”) y una "D" por la gran sonrisa que le producía la situación.



Esta expresión también se hizo muy popular debido a la serie “South Park”. En este dibujo animado se podía ver en muchas ocasiones que cuando sus personajes se carcajeaban, se les dibujaba una “X” en la cara junto con la boca abierta sonriendo “D”, dando como resultado “XD”.



En las redes sociales



Recuerda que "XD" no es una palabra, solo representa una expresión, aunque existe todo un debate en las redes sociales al respecto.



Algunos consideran que la "x" junto a la "d" en minúscula no representa lo mismo, además aseguran que no tiene el mismo impacto que en la versión original, pero es sabido por todos que en los chats de Facebook o WhtasApp se puede aceptar cualquier tipo de expresión. Lo ideal es comunicar bien el mensaje.