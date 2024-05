Alianza Lima peleó y compitió ante Fluminense, pero al final no pudo conseguir el objetivo. Por la última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, los dirigidos por Alejandro Restrepo cayeron 3-2 ante el ‘Flu’ en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y no lograron clasificar a octavos del torneo continental ni al repechaje de Copa Sudamericana. En este contexto, Bruno Marioni, director deportivo de la institución blanquiazul, dijo una polémica frase en su regreso a Lima.

“Sin ninguna duda hemos sido el mejor equipo compitiendo internacionalmente y eso va marcando el camino”, dijo Marioni a los periodistas una vez que que la delegación ‘íntima’ pisó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, el directivo aliancista agregó: “Todos vieron que el equipo compitió, cuando llegamos dijimos que buscaríamos que el equipo represente los valores de Alianza y lo hemos hecho de buena forma”.

Esto dijo el técnico de Alianza Lima tras la eliminación ante Fluminense

Alejandro Restrepo, técnico de Alianza, se presentó en conferencia de prensa y se mostró muy apenado por la derrota y eliminación en Copa Libertadores. “La primera, muchísimo dolor por la gente, porque Alianza tiene una hinchada espectacular, no sé cuántos acompañaron hoy, sé que no es fácil. Matute estuvo lleno en la Copa Libertadores e incluso en el campeonato local cuando ya no teníamos la ilusión de competir por el primer lugar, seguían llenando el Estadio Nacional. Me da mucho dolor porque sé lo ilusionados que estaban y creyeron hasta el final al igual que creía el grupo”, empezó diciendo el colombiano.

Asimismo, el estratega extranjero de Alianza agregó: “No nos podemos quedar ahora en esto. Cuando se gana en el fútbol hay que pasar la página rápido, no te puedes quedar celebrando, y cuando se pierde, menos. Hay que reevaluar, replantear, reconocer los errores, hay que mirar hacia adentro, para ver qué se hizo bien, que no. Hay que hacerlo como institución, como comando técnico y seguramente cada jugador lo va a hacer”.

Por último, Restrepo enfatizó que jugando como lo hizo Alianza hay más posibilidades de ser campeón nacional a fin de año. “Alianza tiene que tener en la mira siempre ser campeón. Ahora queda un segundo semestre donde, sin jugar torneo internacional, tiene que enfocarse para ser el primero del Clausura y tener la posibilidad de jugar la final en Perú. Ojalá que pueda sostener actuaciones como estas, porque compitiendo así va a estar más cerca de ganar el título”, finalizó.

Cuál es el fixture de la Copa Libertadores 2024

Fase de grupos

Fecha 1: semana 03/04

Fecha 2: semana 10/04

Fecha 3: semana 24/04

Fecha 4: semana 08/05

Fecha 5: semana 15/05

Fecha 6: semana 29/05

Octavos de final

Ida: semana 14/08

Vuelta: semana 21/08

Cuartos de final

Ida: semana 18/09

Vuelta: semana 25/09

Semifinales

Ida: semana 23/10

Vuelta: semana 30/10

Final

Sábado 30/11

Qué debes saber sobre la Copa Libertadores

La Copa Libertadores es un torneo anual internacional oficial de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, creado en 1960 bajo la denominación de Copa de Campeones de América o Copa Campeones de América.

En 1965 el torneo adoptó el nombre «Libertadores» en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y brasileña de América del Sur.

Copa Libertadores es uno de los más prestigiosos torneos en el mundo y la más prestigiosa competición a nivel de clubes de fútbol en Sudamérica.

La Copa Libertadores ha tenido diferentes formatos desde su creación. Al inicio, solo participaban los campeones de las ligas. En 1966, comenzaron a participar los subcampeones. En 1998, los equipos de México fueron invitados a competir y participaron de forma regular hasta el 2016, en el 2017 se retiraron del torneo por no lograr ajustarse al nuevo calendario aprobado para los años siguientes. En el año 2000 el torneo se expandió de 20 a 32 equipos.

Al menos cuatro clubes por país compiten en la Copa Libertadores, mientras que Argentina y Brasil tienen la mayor cantidad de clubes participantes. Tradicionalmente, se ha utilizado siempre una fase de grupos, pero el número de equipos por grupo ha variado en numerosas ocasiones. En la actualidad, desde la edición 2017, participan 47 clubes y se disputa anualmente desde enero hasta noviembre.

Desde 1989 el ganador de esta competición disputa la Recopa Sudamericana y, desde 2005, la Copa Mundial de Clubes, competición que reemplazó a la Copa Intercontinental, la cual se jugó de 1960 a 2004 entre el ganador del torneo y el campeón de Europa.

También, clasifica a la segunda fase de la siguiente Copa Libertadores. Asimismo, entre 1969 y 1998 el campeón disputaba la Copa Interamericana con el vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf. Y también desde 1993 hasta 1996, el campeón jugó la Copa de Oro con el ganador de la Supercopa Sudamericana, el campeón de la Copa Conmebol, y el campeón de la Copa Máster de Supercopa.

El club con más títulos es Independiente, de Argentina, con siete conquistas. El actual campeón del certamen es el equipo brasileño Flamengo, que logró su tercer título, tras jugar su segunda final de forma consecutiva.