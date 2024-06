En una reciente entrevista en un programa de YouTube, Yaco Eskenazi, conocido ex chico reality, compartió una impactante experiencia paranormal que vivió, describiendo con detalle los aterradores eventos que presenció. En la siguiente nota te contaremos todos lo que dijo el ex conductor sobre esta experiencia que lo marcó a nivel personal.

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA PARANORMAL QUE VIVIÓ YACO ESKENAZI?

Yaco Eskenazi, ex chico reality, relató una intensa experiencia paranormal que vivió y que compartió durante una entrevista en un programa de YouTube. Según Eskenazi, estaba en un estado de semi-consciencia, incapaz de moverse, cuando de repente vio cómo la cortina de su habitación se transformaba en un demonio rojo que flotaba y le hablaba.

Este ser le advirtió que no fuera tan pretencioso como su abuelo y su padre. Durante este episodio, Eskenazi sintió que tenía almas atrapadas en su cuerpo que necesitaba expulsar, lo que lo llevó a experimentar arcadas severas y a expulsar lo que describió como un gas de su cuerpo. Este proceso lo dejó exhausto y llorando, tras lo cual se recostó a dormir.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE RECIBIÓ YACO ESKENAZI EN SU EXPERIENCIA PARANORMAL?

El mensaje principal que Yaco Eskenazi recibió durante su experiencia paranormal fue una advertencia del demonio rojo que apareció ante él.

Este ser le dijo que no fuera tan pretencioso como su abuelo y su padre, lo cual impactó profundamente a Eskenazi.

Además, durante este trance, Eskenazi tuvo una visión de su primo Juan, quien estaba sentado a su lado en la cama. Su primo le preguntó por qué lloraba y le explicó que cumplir el objetivo de la vida es algo inevitable, sugiriendo que él mismo ya había cumplido con su propósito.

Este mensaje parecía tener un significado profundo y personal para Eskenazi, relacionado con su familia y su vida.

¿QUÉ MÁS CONTÓ YACO ESKENAZI SOBRE SU EXPERIENCIA PARANORMAL?

La experiencia paranormal de Yaco Eskenazi continuó con una serie de trances en los que sentía que no podía moverse. En un momento, se encontró a sí mismo en el cuarto de su hijo Liam, debajo de la cama en posición fetal, con la sensación de una luz escaneándolo desde atrás. Esta visión lo llenó de temor e incertidumbre.

Eskenazi describió la sensación de estar atrapado entre el sueño y la vigilia, experimentando situaciones aterradoras y visiones que parecían muy reales. La combinación de estos elementos – las advertencias del demonio rojo, las visiones de su primo y la luz escaneadora – conformaron una experiencia profundamente perturbadora que dejó una marca significativa en él.

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ ETHEL POZO Y DIO POR FINALIZADA LA AMISTAD CON YACO Y NATALIE?

El lunes 15 de abril, y luego de que el sábado 13 Natalie Vértiz se refiriera a ella en tono sarcástico sobre su ingreso a la casa de Jefferson Farfán, Ethel Pozo decidió responderle en “América Hoy” “porque no me ha gustado que mienta de esa forma”.

“Me duele, me parece injusto”, dijo la también conductora de dicho magazine acerca de lo expresado por la esposa de Yaco Eskenazi, afirmando que “ella nunca ha entrado a mi casa, ¿cómo puede decir semejante mentira?”, aunque si reconociendo que ambas viven en el mismo barrio.

Acto seguido, una Ethel Pozo enojada afirmó haber sentido como una burla los comentarios de Natalie Vértiz acerca del video promocional previo a la entrevista de “América Hoy” a Jefferson Farfán, donde se les observa evidenciando sorpresa por las dimensiones de la lujosa casa de la popular ‘Foquita’.

Finalmente, y antes de expresar públicamente que ambos ya no son sus amigos, insistió en decir que “yo no sé porqué me tira el dardo a mí ... no conoces mi casa, eso es mentira”.