Yahaira Plasencia es una de las cantantes peruanas más populares en nuestro país debido a su carisma en el escenario, pero también por sus múltiples polémicas por haber estado en una relación con Jefferson Farfán, la cual ha sido muy cuestionada por la prensa del espectáculo. En ese sentido, la salsera ha salido a pronunciarse sobre la antipatía que tiene Magaly Medina con ella a lo largo de estos años y mostró su postura. Incluso, hace poco la popular ‘urraca’ consideró como “plagió” al último tema que lanzó Plasencia. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO YAHAIRA PLASENCIA SOBRE LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA?

Hace unos días, Yahaira Plasencia se presentó en el programa “En otra cancha”, que se transmite a través de ATV, para conversar sobre varias situaciones muy polémicas en los últimos años. La salsera del Rímac expresó lo que siente cada vez que Magaly Medina se refiere a ella e indicó que ya está acostumbrada a esas situaciones y respeta todas las opiniones.

“Ella siempre se dedicó a sacarme la mugre, a veces me hice la pregunta porque siempre esa actitud, aunque la verdad ya me acostumbré. Siempre habla de Yahaira, pero para mal, aunque nunca soy de quedarme callada, yo te respondo sin embargo respeto todas las opiniones”, dijo a Paco Bazán.

Yahaira Plasencia expresó lo que siente cada vez que Magaly Medina se refiere a ella.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para dejar en claro que ella siempre ha trabajado, pese a que se especulaba mucho sobre los regalos que le brindaba la ‘Foquita’. Ante ello, la artista de 30 años afirmó que Farfán cuenta con una buena condición económica y reveló que cuando eran pareja la ayudó con su orquesta.

“Siempre dice que Jefferson me dio, que todo se lo debo a él, hace cuatro años no estoy con él y sigue afirmando lo mismo. Desde los 8 años vendía muñecos, bailaba y animaba en shows infantiles. Lo dijo en alguna ocasión, si por a o b, me compró una casa, un carro, una orquesta, ¿cuál es el problema? Era mi pareja”, puntualizó en dicho espacio televisivo.

¿QUÉ OPINÓ YAHAIRA PLASENCIA SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

En el podcast ‘Hablando con La Yaha’, que se transmitía por YouTube, Yahaira Plasencia tuvo en su set a Cuto Guadalupe, tío de Jefferson Farfán, donde estuvieron tocando diversos temas del espectáculo peruano. Durante la entrevista, el exjugador de Universitario de Deportes recordó su distanciamiento con la cantante, dejando en claro que no fue por la relación amorosa que mantenía con la ‘Foquita’, sino a un malentendido que se solucionó en su momento.

“Te vuelvo a decir, la fe es lo más bonito de la vida y estoy acá, ya han pasado muchos años, ya tú te quedas tranquila que solo fue porque dijiste ‘yo no lo conozco’ y ya te mostré las fotos. Con mi sobrino, es bonito el ambiente, ya arreglé con él que estuvo 8 años y ahora estoy contigo acá y tengo fe que en algún momento lo voy a ver sentado acá”, dijo el popular Cuto.

Asimismo, la también presentadora de televisión aprovechó la ocasión para elogiar a su expareja, recordando el tiempo que estuvieron juntos con emotivas palabras y destacando sus cualidades. “Jefferson es una linda persona, se portó súper bien y su familia en general. Ahora que te conozco, yo miro la vibra de las personas y tienes una bonita energía, eres muy creyente en Dios”, sostuvo la artista.

Por su parte, Cuto Guadalupe aplaudió el esfuerzo que hace la ‘Yaha’ para sacar adelante a su familia. “Algo que resaltaba más allá de tu talento es que siempre andabas con tu familia, entonces se valora eso porque es una familia unida, ahora estás con tu hermano. Me identifico mucho porque para mí mis hermanos, mi mamá, mi papá que está en el cielo (...) Haces cosas por tu familia, yo feliz de estar bien con mi sobrino Jefferson después de 8 largos años, no te imaginas como yo lo extrañaba a mi sobrino, sangre es sangre, imagínate que el año pasado podemos juntarnos, hablar, esa paz”, expresó.