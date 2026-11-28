Zaca TV puso punto final a su segunda temporada de 2026 con una edición especial que tuvo como invitado a Grupo 5. La orquesta de cumbia llegó al set de ‘Somos lo que somos’ con sus integrantes y protagonizó una noche de música, entrevistas y ocurrencias junto a los conductores. La transmisión llamó la atención por la respuesta de los usuarios, pues más de 52 mil personas permanecieron conectadas al mismo tiempo y miles dejaron sus reacciones en YouTube. Sin embargo, la música no fue la única protagonista de la jornada. El cierre del programa también sirvió para resolver una de las principales inquietudes de sus seguidores: quiénes continuarán en el elenco durante el próximo año. Conoce cómo fue esta última emisión y qué anunciaron los integrantes sobre el futuro del espacio digital.

¿CÓMO FUE EL CIERRE DE TEMPORADA DE ZACA TV JUNTO A GRUPO 5?

La última edición de ‘Somos lo que somos’ reunió a Giacomo Benavides, Doménico Benavides, Gia Meier, Andrea Noriega y Mafer con una de las agrupaciones de cumbia más populares del país. Grupo 5 llegó acompañado de su orquesta y compartió una jornada que incluyó conversaciones, juegos y música en vivo.

Christian Yaipén, Pedro Loli, Thony Valencia y Pepe Menis participaron en las distintas dinámicas preparadas por el equipo. Los invitados conversaron con los conductores y se integraron a las actividades del espacio, en una edición especial que permitió a los seguidores disfrutar de la agrupación en un formato más cercano al habitual.

¿CUÁNTOS ESPECTADORES ALCANZÓ LA TRANSMISIÓN EN YOUTUBE?

Uno de los aspectos más destacados de la despedida fue la cantidad de personas que siguieron el programa por internet. Durante la emisión, el canal de Zaca TV registró más de 52 mil usuarios conectados simultáneamente, mientras que el contador de YouTube superó los 7,7 mil ‘Me gusta’.

El público también participó mediante el chat en vivo, donde aparecieron felicitaciones para los músicos, comentarios sobre sus interpretaciones y pedidos de canciones. Así, la visita de Grupo 5 consiguió una importante interacción con los seguidores del programa.

¿QUÉ MOMENTOS DE HUMOR COMPARTIERON LOS CONDUCTORES CON GRUPO 5?

Las imitaciones y ocurrencias marcaron el encuentro entre los presentadores y los músicos. Los conductores intentaron reproducir algunos de los pasos de baile de la agrupación, provocando risas entre los invitados y los espectadores.

Los integrantes de Grupo 5 respondieron con humor a las bromas y participaron en las dinámicas. Giacomo Benavides también expresó su entusiasmo por recibirlos e incluso comentó que asistiría a uno de los conciertos que ofrecerán en abril de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

¿QUIÉNES CONTINUARÁN EN ZACA TV DURANTE EL 2027?

Otro de los anuncios importantes de la última transmisión estuvo relacionado con el futuro del elenco. Los conductores revelaron sus planes para el próximo año, ante la expectativa de quienes esperaban conocer si continuarían en el proyecto.

Doménico Benavides confirmó su permanencia, al igual que Mafer. Por otro lado, Gia Meier comentó que evalúa mudarse con su padre, mientras que Andrea Noriega manifestó que busca retomar un intercambio que tuvo que postergar. Estas declaraciones generaron dudas entre los seguidores, pero ambas aclararon que seguirán en Zaca TV durante 2027.

Finalmente, Giacomo Benavides confirmó que continuará al frente de ‘Somos lo que somos’, por lo que el programa mantendrá a sus cinco conductores en la siguiente temporada.

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