Si de nombres que resuenan en el mundo del cine norteamericano y mundial se trata, no podía faltar Quentin Tarantino entre sus pares. Sin embargo, el natural de Knoxville, Tennessee, vuelve sorprender con sus deseos de dejar el cine tras el estreno de su décima película, algo que tendría planeado hace mucho.

Por más llena de éxitos que esté marcada la filmografía del director de ‘Pulp Fiction’ (1994) o ‘Inglourious Basterds’ (2009), habría revelado años atrás que su legado solo contaría con 10 cintas en su haber, promesa que -según sus últimas declaraciones- estaría dispuesto a cumplir a cabalidad.

“Eres demasiado joven para dejar de filmar” -cuestionó el conductor de ‘Real Time With Bill Maher’- “Estás en la cima de tu juego”. El también guionista de 58 años solo atinó a responder: “¡Por eso quiero dejarlo! Porque conozco la historia del cine y, de aquí en adelante, los directores no mejoran”, explicó.

“Trabajando durante 30 años, haciendo tantas películas como he hecho, que no son tantas como otras personas, pero esa es una carrera larga. Es una carrera muy larga y le he dado todo lo que tengo”, añadió sobre lo que sería su destino de su carrera en el séptimo arte.

Tendencia en TikTok

El cerebro detrás de ‘Kill Bill’ (2003-2004) se volvió tendencia en TikTok luego de protagonizar un divertido encuentro con una fanática que, sabiendo su fetiche con los pies, le pidió que le autografiara los suyos y que, al buscar un tema de conversación, le dé una calificación a su pie.

Tarantino solo atinó a reír y decir que no puede hacerlo, pero que estaría entre sus más altos estándares, algo que dejó muy contenta a la entusiasta quien continuó con el video mostrando orgullosa la firma del artista.

VIDEO RECOMENDADO

"F9", la novena entrega de la saga "Fast & Furious", recaudó este fin de semana 70 millones de dólares en los cines de Estados Unidos, lo que supone el mejor estreno desde "Star Wars: The Rise of Skywalker" en 2019. (Fuente: EFE)