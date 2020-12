Profundo dolor en el fútbol argentino. Alejandro Sabella murió este martes a los 66 años a causa de un virus intrahospitalario que complicó su cuadro de cardiopatía aguda. En las últimas horas su salud se había complicado y no podía respirar por sí mismo. Finalmente, después de una leve mejoría, perdió la vida tras haber sido internado el pasado 25 de noviembre, día del adiós a Diego Armando Maradona.

Desde el ICBA Instituto Cardiovascular informaron a través de un parte médico que “falleció (…) como consecuencia de su diagnóstico de cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data”.

Nacido el 5 de noviembre de 1954 en Buenos Aires, con origen de clase media (padre ingeniero agrónomo y madre maestra de escuela), reconoce que nunca tuvo que trabajar y que pudo dedicarse a estudiar.

Llegó hasta segundo año de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuando su ingreso al profesionalismo en el fútbol le quitó tiempo para continuar. “En verdad me gustaba más la medicina, pero me metí en Derecho porque me permitía estudiar en mi casa”, se sinceró una vez.

Fue Néstor Raúl Rossi el entrenador que lo hizo debutar en River, por la sexta Fecha del torneo Metropolitano de 1974, el 3 de marzo, en el empate 1-1 ante All Boys en la cancha de Ferro.

Pachorra ingresó, faltando 8 minutos, por Jorge Luis Ghiso. Un 10 talentoso como todos los de aquella época, siempre tuvo por delante al Beto Norberto Alonso y nunca se pudo consolidar en el millonario, club en el que jugó hasta mediados de 1978.

En cuatro temporadas totalizó 133 partidos y anotó 12 goles, el primero en el 6-1 a Temperley el 20 de abril de 1975. En esos años fue tres veces campeón: Metropolitano y Nacional de 1975 y Metropolitano de 1977, todos bajo la conducción de Ángel Labruna.

Tras 118 partidos y 4 goles en River, su pase fue adquirido por el Sheffield United, que militaba en la Segunda División inglesa, aunque tras dos temporadas, su estética generó que pasara a otro equipo de la zona, el Leeds United (al que hoy dirige Marcelo Bielsa) de la Primera División. También jugó en Estudiantes de La Plata.

Su carrera en los banquillos inició al lado de Daniel Passarella, con quien estaría cerca de 20 años fungiendo como auxiliar técnico, en los cuales recorrió el mundo ayudando en clubes como Parma, River Plate, Corinthians, Rayados de Monterrey, Selección Argentina y uruguaya.

Finalmente, no fue hasta el 2009 cuando Alejandro Sabella debutó como director técnico de Estudiantes de la Plata, logrando ganar una liga y una Copa Libertadores. En 2011 llegó a la ‘Albiceleste’ y sería el encargado de regresar a Argentina a una final de Copa del Mundo, 24 años después.

